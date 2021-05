Bitcoin tombe après que la Chine appelle à la répression du comportement minier et commercial de Bitcoin

Le prix du Bitcoin a chuté vendredi à la suite d’un appel intensifié des autorités chinoises à sévir contre l’extraction et le commerce de la crypto-monnaie.

Dans une déclaration du vice-premier ministre chinois Liu He et du Conseil d’État, les autorités ont déclaré qu’une réglementation plus stricte était nécessaire pour protéger le système financier.

Le communiqué, publié vendredi soir à l’heure de la Chine, a déclaré qu’il était nécessaire de « réprimer le comportement minier et commercial de Bitcoin, et d’empêcher résolument la transmission des risques individuels au domaine social ».

Le prix de Bitcoin sur Coin Metrics a glissé de plus de 6% à mesure que la nouvelle de la déclaration circulait, dans le cadre d’un plongeon plus large qui a vu la monnaie numérique chuter de plus de 40% par rapport à son sommet.

Le discours dur de la Chine intervient juste un jour après que les responsables américains se sont engagés à se montrer sévères envers ceux qui utilisent le bitcoin pour mener « des activités illégales au sens large, y compris l’évasion fiscale ». Le département du Trésor a déclaré qu’il exigerait des rapports sur les transferts cryptographiques de plus de 10000 dollars, tout comme pour les espèces.

Les préoccupations en Chine concernaient plusieurs problèmes.

« Il est nécessaire de maintenir le bon fonctionnement des marchés boursiers, de la dette et des changes, sévèrement réprimer les activités illégales de valeurs mobilières et punir sévèrement les activités financières illégales », indique le communiqué.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.