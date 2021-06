Bitcoin tombe à 32 000 $. Deux stratèges discutent pour savoir s’il s’agit d’un achat maintenant

Bitcoin poursuit sa forte baisse.

La monnaie numérique a chuté de plus de 6% mardi, tombant à 32 000 $ et terminant la journée à environ 33 300 $, après que des responsables américains ont saisi plus de 2 millions de dollars en bitcoins liés à la rançon du pipeline colonial. Alors que des questions subsistent quant à la façon dont les États-Unis ont eu accès au portefeuille bitcoin du pirate informatique, des inquiétudes ont surgi quant à l’impénétrabilité de la crypto-monnaie.

Michael Binger, président de Gradient Investments, affirme que la sécurité n’est que l’une des raisons pour lesquelles il reste sur la touche lorsqu’il s’agit de bitcoin.

« Je comprends que la crypto est une monnaie mondiale, elle n’est pas réglementée; je comprends que certains puissent être préoccupés par l’inflation américaine et l’affaiblissement du dollar, mais je pense toujours que l’or est une meilleure couverture si ce sont vos préoccupations », a déclaré Binger à CNBC « Trading Nation » mardi.

Le Bitcoin est considéré par certains investisseurs comme l’alternative numérique à l’or, détenant une réserve de valeur qui peut couvrir le risque d’inflation.

« Crypto est tout simplement beaucoup trop volatile, beaucoup trop spéculatif pour notre clientèle », a déclaré Binger. « Je pense vraiment que le marché de la cryptographie est davantage destiné aux commerçants de détail qui négocient sur la dynamique des prix à la hausse comme à la baisse et à une poignée d’entreprises prêtes à se lancer. »

Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, évite également l’actif.

« Nous sommes toujours des vendeurs de bitcoin », a déclaré Sanchez lors de la même interview. « Franchement, le marché au sens large et l’économie montrent que beaucoup d’argent retourne dans l’économie par le biais de la consommation et de l’investissement, et cela nuit à tous les actifs spéculatifs. »

La vente de mardi n’était que la baisse la plus récente du bitcoin. Il a également subi des pressions après que Tesla a annulé sa décision d’autoriser les paiements en pièces et alors que la menace d’une réglementation aux États-Unis et à l’étranger se profile.

« Bitcoin atterrit solidement dans cet espace en tant qu’actif spéculatif, mais nous voyons également des SPAC, des introductions en bourse, tous touchés, tous en même temps, et nous voyons cela comme un signe que l’argent s’éloigne de la spéculation pour revenir au économie réelle », a ajouté Sanchez.

