Bitcoin sera ” massivement plus précieux ” au cours de la prochaine décennie : expert

La récente déroute de Bitcoin – y compris sa récente chute en dessous de 20 000 $ – a donné à certains opposants à la crypto-monnaie un moment “Je vous l’avais dit”. “Comment gagnez-vous un million? Investissez un milliard dans le bitcoin”, a plaisanté un panéliste lors d’une conférence pour les conseillers financiers au début du mois, qui a suscité les rires de la foule. Ric Edelman, ancien conseiller financier indépendant et fondateur d’Edelman Financial Services, a fait une présentation lors d’une session distincte lors de la même conférence Wealth Management EDGE avec un message différent. “Beaucoup de gens sont convaincus que c’est une mode ou une fraude, c’est un bulbe de tulipe ou un Beanie Baby”, a déclaré Edelman. “Je ne suis pas ici pour vous dire que vous devriez tomber amoureux du bitcoin.” “Mon point est que vous devez être bien informé à ce sujet, car vous recevez des questions de clients” sur la cryptographie, a-t-il déclaré. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce que les investisseurs doivent savoir alors que la valeur du bitcoin diminue Edelman a fondé une nouvelle société, la Conseil des actifs numériques des professionnels de la financepour aider le secteur financier à se renseigner sur ce qu’il appelle “la première grande nouvelle classe d’actifs en 150 ans.” Avec cela, il s’est éloigné des activités quotidiennes d’Edelman Financial Engines, bien qu’il en soit toujours le principal actionnaire individuel. Il a également renoncé à toutes ses licences de valeurs mobilières. CNBC.com a rencontré Edelman pour en savoir plus sur son nouveau livre, “La vérité sur la crypto”, et sur ce qu’il prévoit pour le bitcoin et les crypto-monnaies. “Bitcoin aura très probablement beaucoup plus de valeur qu’il ne l’est aujourd’hui, ainsi que de nombreux autres éléments de la communauté des actifs numériques”, a-t-il déclaré à CNBC. “Cela représente une opportunité de création de richesse que nous n’avons pas vue depuis 35 ans.” (Note de l’éditeur : cette interview a été condensée et modifiée pour plus de clarté.)

Les “déclins majeurs” ne sont pas inhabituels pour les technologies émergentes

Lorie Konish : Qu’est-ce que l’hiver crypto et que signifie-t-il pour les investissements dans les actifs numériques ? Ric Edelman : Un hiver crypto fait référence à une baisse importante des prix du bitcoin, de l’Ethereum et d’autres actifs numériques. Sept fois dans l’histoire du bitcoin, son prix a chuté de 70% ou plus, et cela est devenu connu sous le nom d’hiver crypto. Il n’est pas rare que les nouvelles technologies émergentes connaissent des baisses importantes de ce degré ou de cette fréquence. Si vous regardez les 12 premières années d’Amazon, Apple, Google, vous verrez des performances de prix très similaires de leurs actions au cours de leurs premières années de développement. Il est courant que vous innoviez une nouvelle technologie, gagniez des parts de marché et atteigniez la maturité que vous voyez une volatilité massive des prix tout au long de la production de niveaux de bénéfices sans précédent.

Même si le bitcoin a connu ces baisses massives à plusieurs reprises, il a généré un rendement total de 40 millions de pour cent depuis sa création. Même depuis 2018, même si le bitcoin est maintenant en baisse de 70 % depuis novembre, depuis 2018, il a augmenté de 7 fois – et non de 7 % – 7 fois. C’est en quoi consiste l’innovation, et vous devez maintenir une perspective à long terme et être prêt à tolérer ce genre de volatilité incroyable en cours de route. LK : Il y avait de nombreux opposants dans la communauté des conseillers financiers avant cela, qui pourraient considérer cela comme une preuve de ce qu’ils croient déjà. Qu’auriez-vous à leur dire ? CONCERNANT: Qu’ils ne toléreraient pas ce sentiment si les clients devaient exprimer ce point de vue concernant les actions. Aux premiers jours de la pandémie, la Bourse a chuté de 35 % en six semaines. Si vous regardez une période à court terme comme celle-là et que vous l’utilisez comme argument selon lequel les actions sont risquées, trop risquées pour investir, les conseillers diraient que c’est une période artificielle. Vous devez envisager une période de temps plus longue pour parvenir à une conclusion plus légitime. La même chose est vraie pour la crypto. Vous pouvez facilement regarder les neuf derniers mois et dire que la baisse de 70% du bitcoin prouve qu’il est trop risqué d’investir. Mais si vous regardez les quatre dernières années, avec un rendement de 7x, vous auriez une perspective très différente. Ce que je trouve, c’est que les personnes qui utilisent ce dernier déclin comme argument contre le bitcoin ne sont qu’un biais de confirmation et un biais de récence, des conseillers ayant une idée préconçue saisissant un point de données unique pour prouver un argument qui est spécieux en premier lieu.

“Je recommande une allocation à un chiffre très faible”

LK : Quels sont les risques de ne pas investir dans la crypto ? CONCERNANT: Dans mon nouveau livre, “La vérité sur la cryptographie”, je recommande une allocation d’actifs de 1 % aux actifs numériques. Il s’agit d’une toute nouvelle classe d’actifs. Elle se développe et mûrit, et elle fait face à de nombreux risques. Vous avez le potentiel de risque réglementaire. Vous courez le risque de fraude et d’abus. Il y a un risque technologique. Il y a toujours le potentiel d’une baisse de la demande du marché. Pour cette raison, je recommande une allocation à un chiffre très faible à cette classe d’actifs dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

Cela dit, si au lieu de faire 1 %, vous faites zéro, vous courez le risque de vous tromper à 100 %. L’historique des prix de Bitcoin a prouvé qu’une allocation d’actifs très faible, 1% ou 2% ou 3%, est suffisante pour améliorer sensiblement le rendement global du portefeuille. Alors que si le bitcoin fait faillite et devient sans valeur, une perte de 1% ne vous causera pas de préjudice financier important. Le risque de ne pas investir signifie que vous pourriez vous tromper à 100 %. LK : Comme vous le soulignez dans le livre, investir dans des actifs numériques ne signifie pas nécessairement directement dans des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez toujours vous exposer à cela ailleurs? CONCERNANT: Absolument correct. Ce n’est pas parce que vous êtes un fan de l’industrie automobile que vous devez acheter des actions de General Motors. Au lieu de cela, vous pourriez acheter des actions dans des entreprises qui fabriquent de l’asphalte, car ces voitures auront besoin de routes pour rouler. Ou vous pourriez investir dans des entreprises qui fabriquent de la peinture blanche, car ces routes doivent être peintes. Ou vous investissez dans des entreprises qui construisent des feux de circulation et des panneaux d’arrêt. Il existe de très nombreuses façons d’investir dans un secteur industriel sans investissement direct. C’est ce qu’on appelle l’approche des pioches et des pelles rendue célèbre par Levi Strauss, qui n’a jamais extrait d’or pendant la ruée vers l’or en Californie, mais a plutôt vendu des jeans aux chercheurs d’or. Cette même approche peut être utilisée en crypto. Au lieu d’acheter du bitcoin, investissez dans les entreprises qui facilitent et développent la technologie. Vous pouvez investir dans des mineurs de bitcoins cotés en bourse ou dans des échanges de crypto qui permettent aux investisseurs d’acheter et de vendre de la crypto. Vous pouvez investir dans Nvidia, qui est un fabricant de puces informatiques qui fournit les puces que les mineurs de bitcoin utilisent pour extraire le bitcoin. Vous pouvez investir dans des sociétés de développement de chaînes de blocs, telles qu’IBM ou Silvergate Bank, qui est une banque numérique agréée par le gouvernement. Il existe de nombreuses façons d’investir de manière thématique dans cette classe d’actifs sans posséder directement le bitcoin lui-même.

Bitcoin est un “réseau”, pas un produit

LK : Quelles sont les idées fausses les plus courantes concernant la cryptographie que vous entendez ? CONCERNANT: Le plus courant est qu’il n’y a aucun moyen d’évaluer le bitcoin, que le bitcoin n’a aucune valeur intrinsèque. Il s’agit d’une erreur extraordinairement courante, souvent perpétrée par des personnes très respectées dans le domaine financier, telles que Jamie Dimon et Warren Buffet. Jamie Dimon est tristement célèbre pour avoir dit que le bitcoin n’a aucune valeur intrinsèque. Le problème avec les économistes et les analystes du marché qui font cette déclaration est qu’ils appliquent la modélisation économique traditionnelle des actions à la cryptographie. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que les actifs numériques sont une toute nouvelle classe d’actifs qui n’a rien de commun avec le marché boursier. Et essayer d’appliquer les méthodologies traditionnelles d’évaluation des stocks aux actifs numériques vous conduit à la mauvaise conclusion. En tant qu’analyste de marché, vous examineriez le produit d’une entreprise, vous examineriez ses concurrents, sa direction, ses produits. Vous examineriez ses revenus et ses bénéfices. Mais si vous essayez de faire cela avec le bitcoin, vous découvrez qu’il n’y a pas d’entreprise, il n’y a pas d’employés, il n’y a pas de produit, pas de revenus et pas de profits. Tous ces nombres sont des zéros, ce qui vous amènerait à conclure que le bitcoin a une valeur intrinsèque nulle, ce qui vous amènerait à tirer la mauvaise conclusion.

