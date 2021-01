LONDRES / TOKYO: Le Bitcoin a fortement chuté lundi, perdant du terrain par rapport au record de 34800 dollars atteint un jour plus tôt, les traders citant la volatilité sur les marchés à terme à fort effet de levier.

Le Bitcoin a chuté de plus de 14% après avoir atteint un sommet de 33670 $ auparavant, annulant plus de la moitié de son rallye de 20% depuis le réveillon du Nouvel An pour atteindre un record de 34800 $ dimanche.

Bitcoin était pour la dernière fois en baisse de 9% à 30077 $.

Un marché des dérivés de crypto-monnaie fonctionnel s’est développé depuis 2017, les bourses offshore offrant toujours un trading à fort effet de levier. Les mouvements sur ces marchés peuvent avoir un effet démesuré sur le prix du bitcoin.

«C’est le dénouement d’une partie de cet effet de levier», a déclaré Richard Galvin du fonds crypto Digital Asset Capital Management.

Le record de Bitcoin est survenu moins de trois semaines après avoir franchi 20 000 dollars pour la première fois, le 16 décembre. La plus grande crypto-monnaie du monde a plus que quadruplé son prix l’année dernière.

Les traders ont déclaré que la baisse de Bitcoin lundi n’était pas inhabituelle pour l’actif volatil, dont les fluctuations de prix sauvages l’ont en partie empêché de devenir largement utilisé comme monnaie.

«C’est toujours un actif inévitablement volatil de par sa nature», a déclaré Joseph Edwards de la société de courtage cryptographique Enigma Securities.

« Pour la plupart, cela ressemble à un mouvement purement technique, signalé et causé par une euphorie à court terme », a-t-il ajouté.

Le rallye du bitcoin a été alimenté par la perception qu’il peut agir comme une couverture contre le risque d’inflation alors que les gouvernements et les banques centrales activent les robinets de relance pour contrer l’impact économique de la COVID-19[feminine pandémie.

«Certains d’entre eux reflètent la peur d’un dollar plus faible», a déclaré l’analyste monétaire de la Banque de Singapour, Moh Siong Sim, à propos de son dernier rallye.

L’avance de Bitcoin a également reflété les attentes selon lesquelles il deviendra un mode de paiement courant. Son potentiel de gains rapides a également attiré la demande des grands investisseurs américains.