Bitcoin se maintient à 19 000 $ au milieu de signes croissants d’adoption institutionnelle

Bitcoin mardi flottait au niveau de 19 000 $, où il est resté pendant environ un mois avec quelques pauses momentanées.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, dont la volatilité a été inhabituellement faible ces dernières semaines, a été pour la dernière fois inférieure de 0,7 % à 19 074,31 $, selon Coin Metrics. Éther a chuté de 1,6 % à 1 286,74 $.

Les prix de la cryptographie restent déprimés, le bitcoin ayant chuté de plus de 70 % de son niveau record d’il y a près d’un an. Les analystes graphiques ont cherché à ce que la crypto-monnaie casse plus bas – pour retester ses plus bas de juin d’environ 17 000 $ et trouver un nouveau plancher, potentiellement aussi bas que 10 000 $ – si elle ne se maintient pas à 19 000 $. Cependant, de légères pauses en dessous de ce niveau ne se sont pas avérées significatives.

“Les marchés de la cryptographie continuent leur sommeil avec peu de progrès dans les deux sens”, a déclaré Richard Usher, responsable des transactions OTC au sein du groupe BCB. “Jusqu’à ce que le risque général rebondisse, ce secteur ne le fera pas.”

Les traders gardent un œil sur les données économiques publiées plus tard cette semaine. Bien que la volatilité récente du bitcoin soit faible par rapport aux actions, la corrélation entre les deux est toujours élevée.

“Le prix du bitcoin se maintient au niveau de 19 000 dollars, mais avec les minutes du FOMC et l’IPC à venir cette semaine, le marché s’abstiendra probablement de prendre des risques, ce qui exercera probablement une pression sur le bitcoin”, a déclaré Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie chez Japanese. échange de crypto Bitbank, a déclaré mardi à CNBC.