Bitcoin se dirige vers sa pire semaine depuis mai après avoir glissé à 26 000 $

La détérioration du climat macroéconomique et l’effondrement de géants de l’industrie tels que FTX et Terra ont pesé sur le prix du bitcoin cette année.

Les prix des crypto-monnaies sont restés sous pression pour terminer la semaine.

Bitcoin était inférieur d’environ 5% à 26 366,99 $, selon Coin Metrics, après une chute étonnante jeudi soir, lorsqu’il est tombé à 25 533,70 $.

Cette décision a tiré le reste du marché de la cryptographie vers le bas. Éther , Monnaie Binance et celui de Cardan ada le jeton étaient chacun inférieurs d’environ 3% vendredi. Ondulation XRP a glissé de 12 % et le Jeton Solana perdu 5%.

Pour la semaine, le bitcoin est en baisse de plus de 10% et en bonne voie pour sa septième perte hebdomadaire au cours des huit dernières et sa pire semaine depuis la mi-mai. Coin Metrics mesure une semaine en crypto, qui se négocie 24 heures sur 24, à partir de la fermeture de la bourse à 16 h 00 ET un vendredi sur l’autre.

La crypto était sous pression tout au long de jeudi mais a fortement chuté vers 18 h HE., Suite à un rapport dans Le journal de Wall Street que SpaceX d’Elon Musk a réduit la valeur de ses avoirs en bitcoins de 373 millions de dollars l’année dernière et en 2021, et a vendu la crypto-monnaie.