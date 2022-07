Bitcoin se dirige vers la meilleure semaine depuis octobre alors que l’effondrement de la crypto se stabilise

Le prix du bitcoin a connu un petit rebond de soulagement cette semaine, les investisseurs espéraient que le pire de la crise de la liquidité crypto était passé.

Vendredi, le bitcoin avait augmenté d’environ 11% pour la semaine et est sur le point de connaître sa meilleure semaine depuis octobre, selon Coin Metrics. Le prix a atteint 22 478,37 $ à un moment donné, remontant d’un creux d’environ 17 000 $ en juin.

Selon CoinMetrics, il s’est échangé pour la dernière fois plus de 1% plus haut le jour à 21 903,00 $, vers 11 h 30 HE.

“Beaucoup d’insolvabilités et de dénouements forcés du point de vue du volume sont derrière nous”, a déclaré Felix Hartmann, associé directeur de Hartmann Capital. “Le dépôt de bilan de Three Arrows était en quelque sorte la dernière épingle dans cette affaire.”

Three Arrows, un fonds spéculatif axé sur la cryptographie, a déposé son bilan la semaine dernière après qu’une forte baisse des prix de la monnaie numérique a révélé une crise de liquidité au sein de l’entreprise.

La contagion du marché pourrait se propager dans des bourses ou des fonds cryptographiques plus petits, a ajouté Hartmann, mais il ne reste plus de dominos plus gros et plus percutants à tomber. Si l’industrie de la cryptographie peut passer un mois sans mauvaise nouvelle ni insolvabilité, a-t-il déclaré, il est “très probable” que ce marché double.