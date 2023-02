Bitcoin se débat autour du niveau de 23 000 $ alors que le rallye du nouvel an s’essouffle

Un marché du travail solide

“Bitcoin continue de perdre de son élan après que le rapport sur l’emploi de janvier, plus fort que prévu, a forcé le marché à se préparer à deux autres hausses de taux”, a déclaré Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie à la bourse japonaise de bitcoins Bitbank.

“Bitcoin a survécu à une semaine remplie d’événements importants et de données économiques, tout en maintenant le prix autour de 23 000 dollars, mais le marché a peut-être épuisé les raisons d’acheter la pièce et pourrait être soumis à des ordres de vente à but lucratif cette semaine”, a-t-il déclaré.

Vendredi, le département du Travail a signalé la plus forte augmentation de la masse salariale non agricole – 517 000, pour le mois de janvier, bien supérieure à l’estimation de 187 000 Dow Jones – depuis juillet et un creux de 53 ans du taux de chômage. Après la publication des chiffres, Rendements du Trésor rose et la Indice du dollar américain suivi – qui ont tous deux tendance à se déplacer inversement vers la cryptographie.

Le rapport “a porté un coup dur à tous ceux qui s’attendaient à ce que la Fed réduise bientôt ses taux”, a déclaré Noelle Acheson, économiste et rédactrice de la newsletter Crypto is Macro Now. “La hausse de l’emploi et la baisse du taux de chômage officiel au plus bas depuis plus de 50 ans suggèrent que ce scénario est encore loin et rappelle au marché que la Fed n’a aucune autre raison de faire baisser les taux.”

“Les attentes évoluent vers un resserrement accru et des taux plus élevés plus longtemps (ce que la Fed a toujours dit), ce qui n’est pas bon pour les actifs à risque”, a-t-elle ajouté.

En attente d’un retrait crypto

Pour plusieurs investisseurs et analystes, le marché de la cryptographie affiche une tendance haussière et a probablement atteint un creux à 17 000 dollars en décembre, mais il est susceptible de s’arrêter au moins une fois de plus avant de repartir vers une course haussière plus significative.

Le bitcoin se négocie “dans la condition de surachat la plus profonde depuis plus de deux ans” et doit “faire l’objet d’une vérification des freins”, selon Wolfe Research.

Beaucoup pensent que l’environnement macro continuera d’être un grand défi pour les actifs à risque, y compris la cryptographie. En 2022, la corrélation de la crypto avec les actions était à son plus haut niveau et cette tendance ne devrait pas se terminer.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit prendre la parole mardi au Washington DC Economic Club, et plusieurs autres membres de la Fed devraient prononcer des discours cette semaine.

“Compte tenu de l’échec de la semaine dernière à supprimer complètement les perspectives de taux optimistes du marché, les membres de la Fed continueront probablement de rappeler au marché que le taux des fonds fédéraux grimpera au-dessus de 5% et y sera maintenu tout au long de l’année”, a déclaré Hasegawa.