Bitcoin reprend ses ventes au cours du week-end, tombe brièvement en dessous de 33000 $

La vente de bitcoins s’est poursuivie dimanche après une semaine de trading en montagnes russes.

La plus grande crypto-monnaie du monde a chuté d’environ 13% à 32915,83 $ à 9h37 HE, selon les données de Coin Metrics. Bitcoin était pour la dernière fois négocié à 33665,89 $.

La récente vente de Bitcoin est intervenue après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait déclaré que le constructeur automobile avait suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin.

Musk a ensuite envoyé des messages mitigés sur sa position sur la crypto-monnaie, laissant entendre dans un tweet que Tesla aurait peut-être vendu des avoirs en bitcoins, pour clarifier plus tard qu’il ne l’avait pas fait.

« La classe d’actifs continue d’être très volatile, avec le potentiel de mouvements de prix importants résultant d’un seul tweet ou d’un commentaire public », a déclaré l’analyste de la CIBC Stephanie Price dans une note jeudi.

Un rapport de JPMorgan a montré que de grands investisseurs institutionnels déversaient des bitcoins en faveur de l’or. La nouvelle a soulevé des questions sur le soutien institutionnel de la crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies ont continué de baisser alors que les autorités chinoises appelaient à une réglementation plus stricte sur l’extraction et le commerce de crypto-monnaies, et le Trésor américain a annoncé qu’il exigerait une conformité cryptographique plus stricte avec l’IRS.

Le Bitcoin a plongé mercredi de plus de 30% à un moment donné à près de 30000 dollars, son prix le plus bas depuis fin janvier, selon Coin Metrics. La crypto-monnaie a culminé en avril près de 65000 $.

« Même avec la vente massive de cette semaine, les crypto-monnaies ont connu une course incroyable au cours de l’année dernière », a déclaré Price.

Le Bitcoin a augmenté de 268% l’année dernière, selon Coinbase. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de plus de 840%.