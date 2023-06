Bitcoin remonte au plus haut niveau en plus d’un mois sur les nouvelles de l’ETF

Bitcoin a atteint son plus haut niveau en plus d’un mois mercredi, alors que les traders se sont enthousiasmés pour les perspectives d’un ETF bitcoin au comptant suite à une série de demandes récentes d’entreprises telles que Roche noire .

Le prix du bitcoin a bondi de près de 10 % pour atteindre 30 621,80 $, son plus haut niveau depuis avril, selon Coin Metris, prolongeant les gains du début de la journée.

Les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives de BlackRock et d’autres grands noms institutionnels de s’impliquer dans les actifs numériques.

C’est malgré toutes les mauvaises nouvelles qui entourent l’espace cryptographique ces derniers temps, le marché étant toujours sous le choc du scandale de l’effondrement de FTX et des retombées réglementaires qui en ont résulté.

« La liste des annonces d’applications ETF bitcoin au comptant par les grandes institutions a définitivement ramené la tendance haussière sur les marchés de la cryptographie », a déclaré Vijay Ayyar, responsable des marchés internationaux chez CoinDCX, la plus grande bourse de cryptographie indienne, à CNBC.

« Nous avons également atteint un support majeur à 25 000 $ pour BTC, et nous avons vu ce mouvement être davantage motivé par des achats au comptant purs plutôt que par un mouvement de type liquidation courte, ce qui est assez sain », a déclaré Ayyar.