Bitcoin récupère après une chute qui a réduit de 1000 milliards de dollars le marché de la cryptographie

Jordan Smith de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rooney décompose de nouvelles données montrant que les plus gros investisseurs, ou «baleines», étaient ceux qui achetaient des bitcoins au plus bas de la vente d’hier. De plus, Michael Wayland explique comment le nouveau F-150 Lightning tout électrique de Ford prévoit de rivaliser avec General Motors et Tesla.

L’effondrement de la crypto: voici ce qui se cache derrière la chute soudaine de Bitcoin

Le recul spectaculaire du bitcoin et d’autres crypto-monnaies survient comme une rafale de titres négatifs et de catalyseurs, du PDG de Tesla Elon Musk à une nouvelle série de réglementations du gouvernement chinois, ont frappé un secteur des actifs qui a été caractérisé par une volatilité extrême depuis sa création. . La crypto-monnaie phare est tombée mercredi à plus de trois mois, chutant à environ 30000 dollars à un moment donné pour un recul de plus de 30% et poursuivant une semaine de vente dans l’espace crypto. Ether, la pièce principale du réseau de chaînes de blocs Ethereum, a également fortement baissé et est passé sous les 2000 dollars à un moment donné, soit une baisse de plus de 40% en moins de 24 heures.

Ford prix le nouveau pick-up électrique F-150 Lightning de 40000 $ à 90000 $

DEARBORN, Michigan – Ford Motor affirme que son nouveau pick-up électrique F-150 Lightning sera rentable lorsqu’il arrivera dans les salles d’exposition des concessionnaires américains l’année prochaine, avec des prix compris entre environ 40 000 $ et 90 000 $. Le pick-up, que Ford a officiellement dévoilé mercredi soir, ressemble au F-150 actuel du constructeur automobile, mais comprend de nouvelles caractéristiques intérieures et extérieures. Il est alimenté par deux moteurs électriques et une batterie au lieu d’un moteur à essence traditionnel. Il sera proposé en deux options de batterie avec une autonomie ciblée de 230 miles ou 300 miles, a déclaré Ford. Le F-150 Lightning est sans doute le véhicule le plus important de l’entreprise depuis des années. Il devrait préserver le leadership des ventes de la Ford Série F depuis des décennies aux États-Unis dans un contexte de transition attendue de l’industrie vers les véhicules électriques. La série F comprend le F-150 et ses grands frères. C’est une entreprise d’environ 42 milliards de dollars pour Ford et son plus grand centre de profit.

Les actions d’Oatly montent en flèche de 18% lors des débuts de la société sur le marché public du Nasdaq