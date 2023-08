Bitcoin rebondit de plus de 7% alors que le tribunal se range du côté de Grayscale sur la SEC dans l’affaire crypto ETF

Le procès de Grayscale contre la SEC a été étroitement surveillé par les investisseurs et d’autres acteurs du secteur comme un catalyseur clé susceptible de bouleverser un marché marqué par une faible volatilité et une faible liquidité. Plus tôt ce mois-ci, la volatilité des échanges de Bitcoin est tombée à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, les investisseurs attendant en marge une réglementation plus claire sur l’activité de cryptographie – que ce soit par le biais d’une nouvelle législation du Congrès ou par la possibilité de lancer un ETF Bitcoin au comptant. .

Plusieurs ETF à terme Bitcoin ont déjà été approuvés aux États-Unis

« Le refus de la proposition de Grayscale était arbitraire et capricieux… La Commission n’a pas réussi à expliquer de manière adéquate pourquoi elle a approuvé la cotation de deux ETP à terme Bitcoin mais pas l’ETP Bitcoin proposé par Grayscale », a déclaré le tribunal dans la décision. « En l’absence d’explication cohérente, ce traitement réglementaire différent des produits similaires est illégal. Nous accordons donc la demande de révision de Grayscale et annulons l’ordonnance de la Commission. »

La décision de mardi pourrait augmenter les chances que la SEC approuve d’autres applications d’ETF Bitcoin, y compris celle de Roche noire dont le dépôt fin juin a conduit à l’un des grands rallyes du Bitcoin cette année, ainsi que fidélité WisdomTree, VanEck et Invesco et d’autres. Un ETF Bitcoin américain offrirait un moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin sans avoir à le détenir, ce qui inviterait les investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les gestionnaires de patrimoine sur le marché.

Un porte-parole de la SEC a déclaré qu’elle « examinait la décision du tribunal pour déterminer les prochaines étapes ».

« La décision d’aujourd’hui réaffirme qu’un ETF Bitcoin aux États-Unis est une question de quand et non pas si », a déclaré Steve Kurz, responsable mondial de la gestion d’actifs chez Galaxy, qui a déposé une demande auprès d’Invesco pour son ETF Bitcoin. « Pour que les actifs numériques continuent de prospérer, ils doivent être accessibles à tous les investisseurs. Nous pensons que la structure des ETF peut permettre un meilleur accès et une plus grande transparence en matière d’investissement en crypto-monnaie, et contribuer véritablement à démocratiser davantage cette classe d’actifs. »

La décision constitue également un soulagement pour de nombreux acteurs du marché de la cryptographie qui ont été frustrés par la SEC, en particulier sous la présidence de Gary Gensler, et par son insistance à réglementer par l’application. L’industrie de la cryptographie recherche depuis longtemps des règles claires que les entreprises peuvent suivre pour créer et bâtir des entreprises durables et conformes. La répression réglementaire américaine contre la cryptographie en 2023 – qui comprend des mesures d’application de la SEC et un procès contre le plus grand échange cryptographique américain Coinbase – a constitué un nuage noir sur le marché.

Grayscale a engagé une action en justice contre la SEC en juin 2022 après que l’agence a rejeté sa demande visant à transformer son bitcoin trust, mieux connu sous son ticker GBTC, en un ETF. La société a décidé de poursuivre l’ETF, qui serait adossé au bitcoin plutôt qu’aux dérivés du bitcoin, après que la SEC a approuvé l’ETF bitcoin basé sur les contrats à terme de ProShares en octobre 2021.

La décision a connu de nombreux retards, mais la SEC a finalement rejeté la demande l’été dernier, invoquant l’incapacité de Grayscale à répondre aux questions liées aux préoccupations concernant la manipulation du marché et la protection des investisseurs.

Le Confiance Bitcoin en niveaux de gris lui-même a bondi de 16,95%.

—Jesse Pound de CNBC a contribué au reportage.