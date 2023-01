Bitcoin proposé de devenir monnaie légale en Arizona

L’année dernière n’a pas été favorable au bitcoin, son prix ayant chuté de près de 60 % par rapport à son apogée. Cela a atténué une grande partie du battage médiatique autour du bitcoin, mais pas tout. Il y a encore beaucoup de croyants dans l’avenir de la crypto-monnaie, avec parmi eux la sénatrice de l’État d’Arizona Wendy Rogers.

Rogers, un républicain pro-Donald Trump élu au Sénat de l’Arizona en 2020, mardi soumis une facture cela rendrait le cours légal du bitcoin dans l’État. Suite dans le les traces du Salvador, dont le président polarisant a donné cours légal au bitcoin en 2021, le projet de loi, s’il est adopté, accorderait au bitcoin le même statut juridique que le dollar américain. Il pourrait être utilisé pour payer des dettes, des impôts et comme moyen d’échange commercial.

Les factures sont coparrainé par les collègues républicains du Sénat d’État de Rogers, Jeff Weninger et JD Mesnard. Sans le soutien des démocrates de l’État, les projets de loi pourraient être adoptés avec le soutien uniforme des sénateurs et des représentants républicains de l’État. Les républicains détiennent 16 des 30 sièges au Sénat de l’État de l’Arizona et 31 de ses 60 sièges à la Chambre des représentants.

UN projet de loi similaire présenté par Rogers en 2022 a cependant été rapidement abattu. Roger a également proposé permettant aux électeurs en 2024 de décider si la crypto-monnaie doit être exonérée d’impôt dans l’État.

“La monnaie numérique centralisée contrôlée par les banquiers centraux est de l’esclavage”, Rogers a tweeté en avril, rappelant les racines libertaires du bitcoin. “Le Bitcoin décentralisé, c’est la liberté.”

Le Salvador est le plus célèbre pour son adoption du bitcoin comme monnaie légale. Dirigé par le président Nayib Bukele, le pays a passé une estimé à 107 millions de dollars en achetant du bitcoin, ces avoirs valant désormais environ la moitié de ce montant. Le gouvernement du pays assiégé a dépensé une autre estimation 268 millions de dollars pour la mise en place d’une infrastructure numérique pour le bitcoiny compris une incitation de 30 $ pour tous ceux qui se sont inscrits à son portefeuille Bitcoin officiel, Chivo.

Les critiques disent que l’adoption du bitcoin était un coût que le pays lourdement endetté ne pouvait pas se permettre. Les partisans disent que le bitcoin est un des moyens plus efficaces pour les envois de fonds et que la forte reprise du tourisme post-COVID du pays peut être attribué au moins en partie au crypto tourisme.

L’Arizona n’est pas le seul à être aux prises avec la réglementation de la crypto-monnaie. La semaine dernière, les législateurs du Missouri et du Mississippi ont cherché à créer une loi protégeant les droits des citoyens à exploiter le bitcoinun processus énergivore qui a été interdit à New York l’année dernière.