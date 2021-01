SINGAPOUR: Bitcoin a fortement chuté vendredi et se dirigeait vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars dernier, les inquiétudes concernant sa technologie et sa réglementation prolongeant un recul par rapport aux récents records.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde a chuté de plus de 5% à un creux de près de trois semaines de 28800 $ lors de la session Asie, avant de se stabiliser autour de 30000 $. Il a perdu 15% jusqu’à présent cette semaine, la plus forte baisse depuis une chute de 33% en mars.

Les traders ont déclaré qu’un rapport publié sur Twitter par BitMEX Research https://twitter.com/BitMEXResearch/status/1351855414103715842, suggérant qu’une partie d’un bitcoin aurait pu être dépensée deux fois, avait nui à la confiance dans la technologie sous-jacente à la classe d’actifs et aussi qu’un le retrait était en retard après un énorme rallye.

« Vous ne voudriez pas trop rationaliser dans un marché aussi inefficace et immature que le bitcoin, mais il y a certainement un renversement de dynamique », a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG Markets à Melbourne, à la suite du rapport BitMEX. «Le troupeau a probablement regardé cela et a pensé que cela semblait effrayant et choquant et il est maintenant temps de vendre.

Bitcoin est maintenant environ 30% en dessous du niveau record de 42000 dollars qu’il a atteint il y a deux semaines, perdant du terrain au milieu des inquiétudes croissantes selon lesquelles il s’agit de l’une des nombreuses bulles de prix sur les marchés financiers et alors que les crypto-monnaies attirent l’attention des régulateurs.

Lors d’une audition au Sénat américain mardi, Janet Yellen, choisie par le président Joe Biden pour diriger le Trésor américain, a exprimé son inquiétude quant au fait que les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour financer des activités illégales.

Cela fait suite à un appel la semaine dernière de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à une réglementation mondiale du bitcoin.

Pourtant, certains ont déclaré que le recul venait avec le territoire pour un actif qui est environ 700% au-dessus du creux de 2020 de 3850 $ atteint en mars.

«C’est une pièce très volatile», a déclaré Michael McCarthy, stratège au courtage CMC Markets à Sydney. «Il a fait des gains extraordinaires et il fait ce que fait le bitcoin et se balance.»

Le deuxième plus grand Ethereum de crypto-monnaie a également chuté à un plus bas en une semaine, à 1041,22 $, avant de se rétablir pour se stabiliser autour de 1144 $.