La grande variation des prix de Bitcoin au cours du week-end a probablement ouvert la voie à une période de consolidation avant que la crypto-monnaie ne puisse faire un autre mouvement plus élevé.

La monnaie numérique a perdu jusqu’à 15% au cours du week-end, et les pièces rivales comme ethereum ont également chuté.

Le Bitcoin s’est échangé autour de 55 970 $ à 16 h HE. Certaines actions liées aux crypto-monnaies étaient plus faibles. Coinbase a perdu près de 2,6%. Pendant ce temps, Voyager Digital a perdu 9,6% et Marathon Digital Holdings a perdu 8,7%.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations sur ce qui a poussé le marché à la baisse au cours du week-end. Pour moi, cela se résume à un effet de levier excessif au sein du système », a déclaré Leeor Shimron, vice-président de la stratégie des actifs numériques de Fundstrat. « Nous l’avons vu au cours des deux dernières semaines, en particulier dans le bitcoin, mais cela s’est également répandu dans d’autres classes d’actifs. »

Shimron a déclaré qu’il y avait eu un gros dépôt de bitcoin sur l’échange de crypto-monnaie Binance au cours du week-end, ce qui a contribué à alimenter la spéculation.

« Lorsque la vente a eu lieu ce week-end, environ 5 milliards de dollars de contrats Bitcoin ont été liquidés et 9,5 milliards de dollars ont été liquidés, y compris les marchés altcoin », a déclaré Shimron.

« Notamment, c’est deux fois la valeur notionnelle par rapport au Black Thursday 2020, lorsque le prix du bitcoin a chuté de ~ 50% en 24 heures. Le fait que cette vente ait entraîné une baisse de seulement 15% et rebondi rapidement montre à quel point le marché a grandi et mûri au cours de l’année dernière. »