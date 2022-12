Bitcoin pourrait tomber à 5 000 $, prédit Standard Chartered

Robertsen a déclaré que les scénarios quelque peu extrêmes “ont une probabilité non nulle de se produire au cours de l’année à venir, et … se situent sensiblement en dehors du consensus du marché ou de nos propres opinions de base”.

“Les rendements plongent avec les actions technologiques, et tandis que la vente de Bitcoin ralentit, le mal est fait. De plus en plus d’entreprises et d’échanges de cryptographie se retrouvent avec des liquidités insuffisantes, entraînant de nouvelles faillites et un effondrement de la confiance des investisseurs dans les actifs numériques, ” Eric Robertsen, responsable mondial de la recherche à la Standard Chartered Bank, a déclaré dimanche dans la note.

Bitcoin a déjà chuté de plus de 60% cette année après une série d’effondrements très médiatisés de projets et d’entreprises qui ont tourmenté l’industrie. La dernière et la plus grande victime est l’échange de crypto-monnaie FTX qui a déposé son bilan. La contagion des retombées de FTX continue de se propager sur le marché.

La baisse du prix du bitcoin coïncidera également avec une remontée de l’or, a déclaré Robertsen, affirmant que le métal jaune pourrait potentiellement grimper de 30% à 2 250 dollars l’once “alors que les crypto-monnaies chutent davantage et que de plus en plus d’entreprises de crypto succombent aux restrictions de liquidité et aux retraits des investisseurs”.

Robertsen dit que l’or pourrait redevenir une valeur refuge, les investisseurs affluant vers la matière première pour la stabilité en période de volatilité des marchés.

“La résurgence de l’or en 2023 [also] vient alors que les actions reprennent leur marché baissier et que la corrélation entre les cours des actions et des obligations redevient négative », a-t-il ajouté.

Le point de vue de Standard Chartered n’est pas la seule perspective baissière sur le bitcoin. L’investisseur vétéran Mark Mobius a déclaré à CNBC la semaine dernière qu’il voyait le bitcoin chuter à 10 000 dollars en 2023 en raison de la hausse des taux d’intérêt et du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Cependant, il y a encore ceux qui sont optimistes sur le bitcoin. Le capital-risqueur Tim Draper a déclaré samedi à CNBC qu’il pensait que le bitcoin pouvait atteindre 250 000 $ l’année prochaine.