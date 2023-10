Bitcoin pompé et vidé suite à une fausse demande d’approbation de l’ETF BlackRock

Roche noirele plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a démenti lundi 16 octobre les informations diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aurait approuvé son Bitcoin tant attendu. fonds négocié en bourse (FNB).

« La demande iShares Spot Bitcoin ETF est toujours en cours d’examen par la SEC », a déclaré un porte-parole de BlackRock.

Bitcoin a brièvement grimpé jusqu’à 30 000 $ après la publication de Cointelegraph sur l’ETF sur X (anciennement Twitter), puis est retombé à 28 000 $ après la déclaration de BlackRock.

« Nous nous excusons pour un tweet qui a conduit à la diffusion d’informations inexactes concernant le Rochenoire. [sic] ETF Bitcoin », Cointelegraph posté sur X. « Une enquête interne est actuellement en cours »

Le premier ETF Bitcoin pourrait commencer à être négocié le 10 janvier

La tentative à succès de la SEC d’écraser toute tentative de création d’ETF Bitcoin s’est soldée par un gémissement. La Commission a choisi de ne pas contester une récente décision de justice majeure qui a annulé son refus de la demande d’ETF Bitcoin de Grayscale Investments.

Ce résultat rendait presque certain que le premier ETF Bitcoin serait négocié d’ici le 10 janvier. selon l’analyste ETF de Bloomberg Intelligence, James Seyffart. Une mise à jour d’ARK Investment Management et Joint 21Shares

Prospectus ETF Bitcoin a signalé une « conversation constructive avec la SEC », a écrit Seyffart, ce qui signifie généralement que le fonds est en passe d’être approuvé.

L’approbation réglementaire d’un ETF Bitcoin serait un moment décisif en ce qui concerne l’acceptation généralisée de la crypto-monnaie, légitimant un produit controversé pour davantage d’investisseurs.

Un ETF permettrait aux acteurs du marché s’exposer au bitcoin sans avoir à faire face aux coûts et à gérer la logistique liée à la détention de l’actif dans son propre « portefeuille ». Soutenu par une grande institution financière qui gère les transactions, il répartirait également le risque de vol de bitcoins et de volatilité entre le gestionnaire de fonds et de nombreux investisseurs.

Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital, estime que la capitalisation boursière du bitcoin pourrait atteindre 15 000 milliards de dollars. Photo: BRENDAN MCDERMID (Reuters)

Bitcoin pourrait représenter un actif de 15 000 milliards de dollars

Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital – également connu pour son bref passage en tant que directeur des communications de Donald Trump à la Maison Blanche – est optimiste quant à la monnaie numérique. Bitcoin pourrait atteindre 15 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et est « plus précieux que l’or », selon Scaramucci dit sur un podcast récent. La capitalisation boursière mondiale du bitcoin dépassait 1,08 billion de dollars lundi, selon Données CoinMarketCap.

La fondatrice et PDG d’ARK Invest, Cathie Wood, a haussé les sourcils après avoir relevé l’objectif de prix du bitcoin de son entreprise à 1,48 millions de dollars d’ici 2030.

L’acceptation institutionnelle croissante légitime davantage le bitcoin en tant que pilier potentiel pour les investisseurs et pourrait alimenter une adoption plus large. Larry Fink, PDG de BlackRock une fois appelé crypto-monnaie un « indice de blanchiment d’argent« , mais il a depuis pris une tournure haussière et croit maintenant « Cela va transcender n’importe quelle monnaie. »

Même le La Maison Blanche détient 200 000 bitcoins d’une valeur de 5 milliards de dollarssaisis auprès des cybercriminels et du dark web.