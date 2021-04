Investisseur de valeur de longue date Bill Miller a déclaré mardi à CNBC qu’il pensait que le bitcoin entre fermement dans le courant dominant, affirmant que le rallye de la crypto-monnaie ces derniers mois est très différent de son ascension en 2017 et de sa chute ultérieure.

Dans une interview sur « The Exchange », le fondateur et directeur des investissements de Partenaires Miller Value a déclaré qu’il pensait que le bitcoin avait encore de la place pour s’améliorer. La plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande s’est échangée autour de 55800 $ mardi après-midi. Il a déjà rallié environ 90% depuis le début de l’année, selon Coindesk.

« Fournir [of bitcoin] croît de 2% par an et la demande croît plus rapidement. C’est tout ce que vous devez vraiment savoir, et cela signifie que ça va plus haut », a déclaré Miller, qui a commencé à acheter du bitcoin vers 2014 ou 2015 à un coût moyen de 350 $ par pièce.

Cependant, il a reconnu que le bitcoin historiquement volatil continuerait probablement de subir de fortes fluctuations de prix, comme celle qui s’est produite au cours du week-end, faisant passer la pièce numérique à moins de 60000 dollars. La semaine dernière, il a atteint un niveau record de près de 65 000 $.

Miller a déclaré que le rallye de 2017 était en fait une bulle qui a finalement éclaté. C’est différent maintenant, a-t-il soutenu, disant: « Je ne pense pas du tout que ce soit une bulle dans le bitcoin. Je pense que c’est maintenant le début d’une intégration de celui-ci. »

Bitcoin a vu son prix monter en flèche en 2017, atteignant ce qui était alors un record de près de 20000 dollars en décembre. Il a fortement chuté au cours des mois suivants, perdant environ 80% de sa valeur dans ce que l’on appelle désormais «l’hiver crypto».

«Même à l’époque, pendant la bulle, il a baissé de 20% à cinq reprises, donc avec le bitcoin, la volatilité est le prix que vous payez pour la performance», a ajouté Miller, qui a géré un fonds qui a battu le S&P 500 pendant 15 années consécutives alors qu’il était chez Legg. Le maçon.

Le Bitcoin s’est échangé en dessous de 11000 $ pas plus tard qu’en octobre, mais son rallye a pris de l’ampleur à l’automne et s’est poursuivi jusqu’en 2021.

L’adoption institutionnelle a été citée comme l’un des facteurs de la montée en puissance du bitcoin, des entreprises telles que Tesla achetant la pièce numérique en utilisant de l’argent comptant sur son bilan. Deux grandes banques de Wall Street – Morgan Stanley et Goldman Sachs – prennent également des mesures pour offrir aux clients de la gestion de patrimoine une exposition au bitcoin.

Miller a déclaré qu’il partageait la croyance des autres taureaux cryptographiques selon laquelle le bitcoin est «l’or numérique».

La rareté est une caractéristique fondamentale du bitcoin, son offre totale étant plafonnée à 21 millions de jetons. Actuellement, 18,69 millions de bitcoins sont en circulation, selon Coindesk. De nouveaux bitcoins arrivent sur le marché en guise de récompense pour les soi-disant mineurs, qui utilisent des ordinateurs puissants pour vérifier les transactions sur le réseau décentralisé.

« L’or est une catégorie d’actifs d’environ 10 billions de dollars et le bitcoin est de 1 billion de dollars, et il est divisible à l’infini ou presque », a déclaré Miller. « Il est facilement transportable et peut être envoyé n’importe où dans le monde si vous avez un téléphone intelligent, donc c’est une bien meilleure version, en tant que réserve de valeur, que l’or. »