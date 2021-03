Nous pourrions bientôt interdire officiellement la détention, le commerce et l’extraction de crypto-monnaie en Inde. On s’attend à ce que l’Inde ait une loi interdisant les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Litecoin, dans le pays. Si cette loi est mise en œuvre, cela signifiera que la détention, le commerce ou l’extraction de crypto-monnaie deviendront illégaux en Inde. Il devrait y avoir une disposition pour criminaliser toute possession, tout commerce, émission, extraction ou transfert d’actifs de crypto-monnaie en Inde. Incidemment, ce n’est pas la première fois qu’une telle loi est réfléchie et est en cours d’élaboration depuis que le projet de loi sur l’interdiction de la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle 2019 est apparu il y a quelques années. Pourrait-on voir une monnaie numérique lancée par le gouvernement indien?

Le dernier développement sur l’interdiction possible des crypto-monnaies en Inde a été rapporté par Reuters, qui dit que si cela devient une loi, cela fera de l’Inde la première grande économie au monde à rendre illégale la détention d’actifs de crypto-monnaie. La Chine interdit également l’extraction et le commerce de crypto-monnaie, mais permet aux citoyens de continuer à posséder tous les actifs cryptographiques dont ils disposent déjà. Mais qu’en est-il de ceux qui détiennent déjà une crypto-monnaie? Il devrait y avoir une disposition qui permettra aux détenteurs de crypto-monnaie un délai spécifique pour liquider leurs actifs – après quoi, des pénalités seront imposées si elles ne sont pas complètement liquidées et abandonnées. Les sanctions exactes sont encore inconnues. Il n’y a pas eu de déclaration officielle sur l’éventuelle interdiction de la crypto-monnaie, du gouvernement ou de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), qui devrait officialiser tout cadre réglementaire pour la crypto-monnaie dans le pays. Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré à CNBC-TV18: «Je ne peux que vous donner cet indice que nous ne fermons pas les esprits, nous cherchons des moyens par lesquels des expériences peuvent se produire dans le monde numérique et la crypto-monnaie. Une position très calibrée sera prise. »

L’Inde n’a jamais officiellement interdit le commerce et la détention de crypto-monnaies jusqu’à présent, mais Reuters affirme que l’industrie estime que les investissements indiens sont fixés à environ 100 milliards de roupies (1,4 milliard de dollars) en crypto-monnaies. Mais la menace d’une interdiction était toujours présente. En 2019, la Reserve Bank of India avait publié une circulaire confirmant que les entités réglementées du pays ne pouvaient pas fournir de services de crypto-monnaie dans le pays. Le projet de loi 2019 sur l’interdiction de la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle propose une peine d’emprisonnement de 10 ans pour vente, détention ou négociation de crypto-monnaies. Cependant, en 2020, la Cour suprême de l’Inde avait annulé une ordonnance de la RBI de 2018 qui clarifiait l’interdiction aux banques de négocier des crypto-monnaies, tout en affirmant que des lois formelles devaient être rédigées.