Bitcoin a bondi à plus de 39 000 $, ironiquement après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté pour démentir les accusations de manipulation du marché avec ses tweets. Il a également déclaré que Tesla recommencerait à accepter la crypto-monnaie, une fois qu’elle deviendra verte.

La dernière intervention verbale de Musk intervient en réponse à une histoire de CoinTelegraph, qui citait le PDG de la société de services financiers Sygnia, Magda Wierzycka, affirmant que la récente volatilité de Bitcoin « est une fonction inattendue de ce que j’appellerais la manipulation du marché par Elon Musk. »

Ce que nous avons vu avec Bitcoin est une manipulation des prix par une personne très puissante et influente.

Wierzycka a accusé Musk d’avoir délibérément augmenté le prix du Bitcoin uniquement pour le vendre « une grande partie de son exposition au sommet. »

C’est inexact. Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché. Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50%) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin. – Elon Musk (@elonmusk) 13 juin 2021

Musk a nié l’accusation, affirmant que Tesla n’avait vendu qu’une petite partie de ses avoirs en cryptographie et uniquement pour tester la liquidité du marché.

C’est inexact. Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché.





Aussi sur rt.com

Anonymous tourne sa colère contre Elon Musk pour le « trolling » du bitcoin, avertit de façon inquiétante le milliardaire de « ATTENDRE NOUS »







Musk a également dit que lorsqu’il y a un « confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin. »

À la suite de l’échange, Bitcoin a grimpé en flèche et s’échangeait à plus de 39 000 $ lundi matin, contre 35 800 $ la veille.

La semaine dernière, un groupe prétendant faire partie du mouvement Anonymous a appelé à la guerre avec Elon Musk, l’accusant également de manipuler des crypto-monnaies, entre autres péchés présumés.

« Vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez rencontré votre partenaire » a déclaré le groupe dans un message vidéo publié samedi sur une chaîne YouTube anonyme vérifiée avec quelque 145 000 abonnés, ainsi que sur son compte Twitter avec plus de 5,8 millions de followers. « Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Attendez-nous. »





Aussi sur rt.com

El Salvador veut alimenter les mines de crypto avec de l’énergie VOLCAN « 100% bon marché et renouvelable », après avoir adopté le bitcoin comme monnaie légale







Musk, qui a également fondé SpaceX et se classe comme la troisième personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 151 milliards de dollars, a récemment suscité beaucoup de colère avec ses tweets qui ont fait chuter les prix du bitcoin. La semaine dernière encore, la monnaie numérique a chuté de plus de 6%, après avoir publié un mème d’un couple se séparant sous les symboles du bitcoin et d’un cœur brisé.

LIRE LA SUITE: Musk tweete un message cryptique suggérant une rupture avec le bitcoin, incitant Twitter à éclater avec des mèmes

En février, Tesla a révélé qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et envisageait de l’accepter comme moyen de paiement pour ses véhicules électriques. En mai, cependant, Musk a fait demi-tour, annonçant que Tesla n’accepterait pas le bitcoin, citant « préoccupations environnementales. »





Aussi sur rt.com

L’exploitation minière de Bitcoin pourrait faire partie d’un avenir énergétique propre, selon un expert du marché au rapport Keizer de RT