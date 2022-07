Bitcoin Mining: combien d’électricité cela prend et pourquoi les gens sont inquiets

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a secoué le marché de la cryptographie en 2021 lorsqu’il a déclaré que son entreprise le ferait ne plus accepter le bitcoin pour les achats de véhicules. Son raisonnement avait à voir avec la grande quantité d’énergie générée par les combustibles fossiles qui est nécessaire pour exploiter crypto-monnaie. Musk a depuis adopté une nouvelle approche, offrant Piles Tesla Megapack à un Installation minière de bitcoins au Texas en mai.

Bitcoinéthéré, dogcoin et d’autres cryptos populaires atteints records en 2021tout comme crypto-dépendant NFT, soulevant des inquiétudes quant à la quantité croissante d’énergie nécessaire pour extraire les pièces. Comme le les marchés de la cryptographie se sont effondrés en 2022le minage de crypto continue de consommer à peu près autant de puissance que l’Argentine et d’avoir une empreinte carbone équivalente à celle de la Grèce, selon un rapport de recherche intitulé “Revisiter l’empreinte carbone du bitcoin“, publié en février. À mesure que la facture énergétique de l’extraction de crypto-monnaie augmente, la quantité de carbone et de déchets augmente également, ce qui s’ajoute à la crise climatique croissante.

Voici ce que vous devez savoir sur l’extraction de crypto et ses utilisations énergétiques.

Qu’est-ce que le minage de crypto ?

Lorsque des bitcoins sont échangés, les ordinateurs du monde entier se précipitent pour effectuer un calcul qui crée un nombre hexadécimal à 64 chiffres, ou hachage, pour ce bitcoin. Ce hachage va dans un grand livre public afin que n’importe qui puisse confirmer que la transaction pour ce bitcoin particulier a eu lieu. L’ordinateur qui résout le calcul en premier obtient une récompense de 6,2 bitcoins, soit environ 134 000 $ aux prix actuels.

D’autres crypto-monnaies et NFT utilisent des technologies de minage similaires, contribuant à la consommation globale d’énergie.

Qu’est-ce qu’une plate-forme de crypto-minage ?

C’est un ordinateur barebone avec plusieurs cartes graphiques, ou GPU, au lieu de la norme à carte unique, et il fait le travail pour effectuer un calcul. Les plates-formes utilisent généralement des GPU puissants de Nvidia et AMD pour gérer les calculs et nécessitent des alimentations à haute puissance. La popularité de l’exploitation minière a entraîné une pénurie de cartes graphiquesce qui a fait grimper leurs valeurs.

Pourquoi le minage de crypto est-il si énergivore ?

Pour commencer, les cartes graphiques des plates-formes minières fonctionnent 24 heures sur 24. Cela prend beaucoup plus de puissance que de naviguer sur Internet. Une plate-forme avec trois GPU peut consommer 1 000 watts ou plus lorsqu’elle fonctionne, ce qui équivaut à avoir une unité AC de fenêtre de taille moyenne allumée.

Les entreprises de crypto-minage peuvent avoir des centaines, voire des milliers de plates-formes en un seul endroit. Un centre minier au Kazakhstan est équipé pour fonctionner 50 000 plates-formes minièreset une autre ferme minière en Chine a un facture d’électricité mensuelle de plus d’un million de dollars car il extrait 750 bitcoins par mois.

Non seulement les plates-formes consomment de l’énergie, mais elles génèrent également de la chaleur. Plus vous avez de plates-formes, plus il fait chaud. Si vous ne voulez pas que vos plates-formes fondent, vous avez besoin d’un peu de refroidissement. De nombreuses plates-formes minières ont plusieurs ventilateurs d’ordinateur intégrés. Mais si vous avez plusieurs plates-formes, la pièce devient rapidement chaude, nécessitant un refroidissement externe. Les petites opérations, comme celles dirigées par des particuliers, peuvent se débrouiller avec un ventilateur debout typique. Les centres miniers, cependant, ont besoin de beaucoup plus de refroidissement, ce qui nécessite encore plus d’électricité.



Quel est le véritable impact environnemental de Bitcoin ?

Combien d’énergie l’exploitation minière prend-elle?

La Indice de consommation d’énergie Bitcoin de Digiconomist a estimé qu’une transaction bitcoin nécessite 1 449 kWh, soit l’équivalent d’environ 50 jours d’électricité pour un ménage américain moyen.

Pour traduire cela en termes monétaires, le le coût moyen par kWh aux États-Unis est proche de 12 cents. Cela signifie qu’une transaction bitcoin générerait environ une facture énergétique de 173 $.

Utilisations du minage de Bitcoin autour d’autant d’énergie que l’Argentineselon l’indice de consommation d’énergie Bitcoin, et à ce niveau annualisé de 131,26 térawattheures, le minage de crypto figurerait dans le top 30 des pays en fonction de la consommation d’énergie.

La consommation d’énergie pour l’extraction de bitcoins était à son plus haut à la fin de 2021 et dans les premiers mois de 2022, consommant plus de 200 térawattheures.

Pourquoi consommer autant d’énergie est-il mauvais pour l’environnement ?

Les combustibles fossiles représentent plus de 60 % des sources d’énergie aux États-Unis. Une majorité de ce pourcentage est du gaz naturel et une minorité est du charbon. Le dioxyde de carbone produit par les combustibles fossiles est libéré dans l’atmosphère, où il absorbe la chaleur du soleil et provoque la Effet de serre.

Comme les plates-formes minières consomment plus d’énergie, les centrales électriques à proximité doivent produire plus d’électricité pour compenser, ce qui augmente la probabilité que davantage de combustibles fossiles soient utilisés. Les États qui ont des centrales au charbon en difficulté, comme Montana, New York et Kentuckytentent de gagner de l’argent en courtisant les sociétés de crypto-minage.

Il y a aussi la question de déchets électroniques. Cela peut inclure des ordinateurs cassés, des câbles et d’autres équipements dont l’installation minière n’a plus besoin. Les déchets électroniques de Bitcoin Mining sont de 34 kilotonnes, soit une quantité comparable à la quantité produite par les Pays-Bas.

Que fait-on à propos de ce problème énergétique?

Pas beaucoup. La 3e étude mondiale d’analyse comparative des crypto-actifs de l’Université de Cambridge a révélé que 70% des mineurs ont basé leur décision sur la pièce à extraire sur le montant de la récompense quotidienne. La consommation d’énergie ne représentait que 30 % de leur choix.

L’accès aux énergies renouvelables à bas prix attire cependant les crypto-mineurs. La province chinoise du Sichuan compte le deuxième plus grand nombre de mineurs du pays en raison de son abondance d’énergie hydroélectrique bon marché. Sa saison des pluies contribue à générer tellement d’énergie que les villes recherchent les entreprises blockchain à déménager afin d’éviter de gaspiller de l’énergie. En raison des inquiétudes concernant les pénuries d’énergie, la Chine a sévi contre les installations minières de bitcoins à la fin de 2021, mais le les fermes sont entrées dans la clandestinité et ont rebondi.

Les opérateurs d’ethereum, le deuxième plus populaire et blockchain énergivore derrière le bitcoin, font quelque chose pour changer la quantité d’énergie consommée par ses mineurs. Ethereum 2.0 est une mise à niveau en train d’être testé à présent. Au lieu d’ordinateurs essayant de résoudre des calculs – appelés preuve de travail protocole – les ordinateurs seront sélectionnés au hasard pour créer des blocs pour la blockchain, tandis que les ordinateurs qui n’ont pas été sélectionnés valideront ces blocs créés.

Pour s’assurer que les mineurs font leur travail, chaque mineur doit miser 32 pièces d’éther, ce qui équivaut à 47 000 $, d’où le terme de ce protocole : preuve de participation. Ce changement devrait réduire de 99,95 % la quantité d’énergie nécessaire à l’extraction d’éthereum. Ethereum devrait passer au nouveau protocole le 19 septembremais cette date n’est pas définitive.

Quels autres cryptos sont plus économes en énergie que le bitcoin ?

Un nombre croissant de pièces — il y a plus de 19 000 d’entre eux – utiliser le protocole de preuve de participation vers lequel Ethereum 2.0 passera, ce qui entraînera une baisse de la consommation d’énergie.

Cardano, par exemple, utilise son propre protocole de preuve de participation et consomme 6 gigawattheures en 2021. Chia est une autre pièce avec une approche à faible énergie appelée le protocole de preuve d’espace. Au lieu d’exiger des calculs intensifs, Chia demande aux agriculteurs d’allouer de l’espace sur le disque dur d’un ordinateur, appelé “parcelles”, qui sera sollicité par la blockchain en fonction de certains facteurs.