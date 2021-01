Bitcoin lors de la création de records, bondit de 5% le jour

TOKYO / LONDRES: Le Bitcoin a bondi de plus de 5% vendredi pour atteindre des sommets records de 41530 $, annulant les pertes du début de la session.

La monnaie numérique la plus populaire au monde a chuté à 36618,36 $ sur l’échange Bitstamp avant de rebondir. Ethereum, la crypto-monnaie rivale, a augmenté de 3% après avoir chuté de plus de 10%.

Le Bitcoin a rallié près de 1000% depuis un creux de mars. Il a dépassé 30000 dollars pour la première fois le 2 janvier, après avoir dépassé 20000 dollars le 16 décembre.

Certains acteurs du marché avaient mis en garde contre une correction après l’atteinte du seuil de 40000 dollars, mais Bitcoin était sur le point d’enregistrer sa 11e session de gains sur les 12 dernières.

La demande accrue des investisseurs institutionnels, corporatifs et plus récemment de détail a alimenté la montée en flèche du bitcoin, attirée par la perspective de gains rapides dans un monde de rendements ultra-bas et de taux d’intérêt négatifs.

«Nous assistons à un pic de demande continu, largement alimenté par un intérêt institutionnel soutenu et sans précédent, ne montrant aucun signe de ralentissement à l’approche de 2021», a déclaré Frank Spiteri du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Les stratèges de JPMorgan ont écrit le 5 janvier que la monnaie numérique est devenue une rivale de l’or et pourrait se négocier jusqu’à 146000 dollars si elle devenait un actif refuge.

L’intérêt pour la plus grande crypto-monnaie du monde a explosé l’année dernière, les investisseurs considérant le bitcoin comme une couverture contre l’inflation et une alternative à la dépréciation du dollar.

Vendredi, les stratèges d’investissement de la Bank of America ont déclaré qu’une action inflationniste «violente» des prix sur les marchés avait aidé le rebond du bitcoin au cours des deux derniers mois.

Mais il a averti que la crypto-monnaie «fait sauter les portes des bulles antérieures», comme la bulle Internet à la fin des années 1990, la Chine dans les années 2000 et l’or dans les années 1970.