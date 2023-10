Bitcoin grimpe au-dessus de 28 000 $, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-août

Les prix de la crypto ont augmenté lundi, poussant bitcoin à son plus haut niveau depuis plus d’un mois.

Bitcoin a augmenté de 3,5% à 28 065 $ et son plus haut niveau depuis le 17 août, selon les données de Coin Metrics. Éther a augmenté de moins de 1% et s’est brièvement négocié au-dessus de 1 700 $.