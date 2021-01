Bitcoin glisse de plus de 5% après avoir dépassé 40000 $ pour la première fois

TOKYO: Le Bitcoin a chuté de plus de 5% vendredi, un jour après avoir dépassé 40000 dollars pour la première fois.

La monnaie numérique la plus populaire au monde a chuté à 36 618,36 $ sur l’échange Bitstamp, après avoir atteint un sommet historique de 40 402,46 $ lors de la session précédente.

Ethereum, la crypto-monnaie rivale, a chuté de plus de 10% à 1064,89 $.

Bitcoin a rallié plus de 700% depuis un creux de mars. Il a dépassé 30000 dollars pour la première fois le 2 janvier, après avoir dépassé 20000 dollars le 16 décembre.

Les participants au marché avaient mis en garde contre une correction après l’atteinte du cap de 40 000 $.

La demande accrue des investisseurs institutionnels, corporatifs et plus récemment de détail a alimenté la montée en flèche du bitcoin, attirée par la perspective de gains rapides dans un monde de rendements ultra-bas et de taux d’intérêt négatifs.

Les stratèges de JPMorgan ont écrit le 5 janvier que la monnaie numérique est devenue une rivale de l’or et pourrait se négocier jusqu’à 146000 dollars si elle devenait un actif refuge.