Bitcoin glisse après que la SEC aurait qualifié les dépôts d’ETF d’inadéquats, mais se dirige vers un mois gagnant

Plus précisément, la SEC a déclaré qu’elle avait renvoyé les documents parce qu’elle n’avait pas nommé l’échange de bitcoins au comptant que le Nasdaq et Cboe aurait un « accord de partage de surveillance » avec ou fournirait suffisamment de détails sur l’arrangement, selon le rapport.

Cette décision est intervenue après le Wall Street Journal rapporté vendredi que la Securities and Exchange Commission a déclaré au Nasdaq et à Cboe Global Markets, qui ont tous deux déposé des demandes d’ETF bitcoin au nom de diverses institutions ce mois-ci, que les dépôts ne sont pas suffisamment clairs ou complets.

La SEC a répété à maintes reprises qu’elle ne pouvait pas laisser un ETF bitcoin aller de l’avant jusqu’à ce que l’on puisse démontrer qu’il sera suffisamment structuré pour empêcher la fraude et la manipulation, en réponse aux tentatives précédentes de dépôt réussi. L’accord de surveillance a été inclus dans le dossier de BlackRock ce mois-ci pour satisfaire cette inquiétude. D’autres fonds utilisent un langage similaire dans leurs demandes.

WisdomTree n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC. Nasdaq, iShares et Fidelity de BlackRock, qui ont déposé jeudi leurs documents pour un ETF bitcoin, ont refusé de commenter. La SEC a également refusé de commenter.

Bitcoin s’est négocié latéralement toute la semaine après un rallye de 17% la semaine précédente, principalement en raison de la vague de candidatures pour un ETF bitcoin au comptant. Ces dépôts ont suivi un plus tôt dans le mois par BlackRock, qui avait insufflé un peu d’optimisme sur le marché et aidé à pousser le bitcoin au-dessus du niveau de 30 000 $, qu’il a eu du mal à maintenir ce trimestre.

Ce nouvel espoir a aidé le sentiment dans l’industrie, qui a subi une immense pression de la part des régulateurs américains et en particulier de la SEC. Bitcoin est sur le point de terminer cette semaine en baisse d’environ 2%. Néanmoins, il est en hausse de plus de 11 % sur le mois et de plus de 80 % en 2023.

– Jesse Pound de CNBC a contribué au reportage.