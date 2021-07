Bitcoin fustigé comme n’ayant «aucune valeur intrinsèque» par le plus grand patron de fonds spéculatif au monde malgré la flambée des prix de 20%

LE PATRON du plus grand fonds spéculatif au monde a critiqué le bitcoin comme n’ayant « aucune valeur intrinsèque ».

Luke Ellis, le directeur général de Man Group, a comparé le bitcoin et d’autres crypto-monnaies à l’engouement du XVIIe siècle pour les tulipes aux Pays-Bas.

Reuters

Bitcoin a été critiqué comme n’ayant « aucune valeur intrinsèque » malgré une hausse de 20% du prix lundi[/caption]

Connue sous le nom de « Tulip Mania », une période au milieu des années 1600 a vu le prix des tulipes – qui était considéré comme un produit de luxe – augmenter de près de dix fois sa valeur d’origine avant de s’effondrer de façon spectaculaire.

« Si vous regardez les crypto-monnaies dans leur ensemble, il s’agit d’un pur instrument de trading », a-t-il déclaré au Temps Financier.

« Il n’y a aucune valeur intrinsèque à cela. C’est un bulbe de tulipe.

M. Ellis a toutefois déclaré que les crypto-monnaies constituent d’excellentes opportunités commerciales pour son entreprise en raison des changements spectaculaires des prix.

Il a déclaré à FT que les crypto-monnaies étaient l’un des « probablement 800 marchés que nous négocions aujourd’hui en plus de 15 000 actions et des milliers de crédits ».

Cela survient après que le prix du bitcoin a grimpé de 20% hier après qu’Amazon a déclaré qu’il accepterait la crypto-monnaie comme paiement d’ici la fin de l’année.

Après que le géant du commerce électronique a confirmé qu’il avait publié un emploi pour un expert en monnaie numérique et en blockchain pour rejoindre son équipe de paiement, la valeur de Bitcoin a grimpé en flèche, enregistrant sa plus forte augmentation en plus de six semaines.

Après avoir subi de lourdes chutes en mai, le prix du Bitcoin s’est généralement stabilisé autour de 30 000 $.

DE GRANDS PROJETS

Un initié anonyme a affirmé qu’Amazon envisageait d’accepter les paiements Bitcoin d’ici la fin de 2021.

Elle a déclaré à un journal économique basé à Londres Ville AM que le géant du commerce électronique semble faire un pas de plus vers l’acceptation de la crypto-monnaie.

La source a déclaré: « Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon.

« Cela commence avec Bitcoin – c’est la première étape clé de ce projet de cryptographie, et la directive vient du sommet… Jeff Bezos lui-même. »

Amazon aurait également l’intention d’envisager d’accepter le paiement dans d’autres grandes crypto-monnaies, une fois qu’il sera configuré avec un moyen rapide et sécurisé d’accepter le paiement Bitcoin.

L’initié a expliqué: « Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash seront les prochains en ligne avant de mettre en ligne huit des crypto-monnaies les plus populaires. »

Elle a prédit que cela « ne prendra pas longtemps » car les plans de paiement par crypto-monnaie « sont déjà là, et ils y travaillent depuis 2019 ».

Cependant, son unité de cloud computing, Amazon Web Services, propose un service appelé blockchain gérée, rapporte Nouvelles CNBC.

Bitcoin enregistre les transactions dans la blockchain – une sorte de base de données utilisée pour enregistrer les transactions.

Amazon n’a pas encore publié de déclaration concernant Bitcoin.