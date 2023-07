‘Bitcoin Family’ a un algorithme de trading qui suit les cycles de la lune

La famille Taihuttu à Phuket, Thaïlande. Didi Taihuttu

LAGOS, PORTUGAL – Dans la petite ville côtière de Lagos, au cœur de la région sud de l’Algarve au Portugal, Didi Taihuttu commence la plupart de ses journées sur le toit de sa villa – une maison sans prétention au charme rustique située au sommet d’une colline qui monte de l’océan Atlantique. Le soleil méditerranéen rebondit sur les murs en stuc blanc brillant de la maison, illuminant le toit en terre cuite orange et jetant une lueur sur Taihuttu, qui est assis sur une chaise en plastique nichée sous une table ronde de la même marque. Le patriarche néerlandais de la Bitcoin La famille boit du café noir et se penche sur les graphiques des prix des crypto-monnaies sur son MacBook Pro alors qu’il décide quels métiers commenceront sa journée. « Nous avons juste besoin de quelques milliers de personnes par mois pour vivre, donc notre performance n’est pas vraiment importante pour nous », a déclaré Taihuttu à CNBC depuis son pont surplombant une vaste étendue d’eau couleur cobalt, des plages adossées à des falaises et des bougainvilliers.

La maison familiale de Taihuttu à Lagos, au Portugal. MacKenzie Sigalos

L’effacement de soi et l’environnement modeste de Taihuttu démentent le succès de l’homme de 45 ans. En 2017, Taihuttu, avec sa femme et ses trois enfants, a liquidé tous leurs actifs, échangeant une maison de 2 500 pieds carrés et la plupart de leurs biens terrestres contre du bitcoin et une vie sur la route. C’était à l’époque où le prix du bitcoin était d’environ 900 $. Bitcoin se négocie actuellement à plus de 30 000 dollars, contre un sommet historique de près de 70 000 dollars en novembre 2021. Ces fluctuations de prix extrêmes ont contribué à faire croître le pécule crypto de la famille néerlandaise. Depuis sept ans, l’investisseur échange régulièrement son bitcoin contre des pièces stables indexées sur le dollar américain pour capitaliser sur la volatilité du prix de la plus grande crypto-monnaie du monde. Lorsque Taihuttu pense que le bitcoin atteint un pic de marché haussier, il échange son bitcoin contre des pièces stables telles que tether, USDC et DAI. Lorsqu’il semble que le bitcoin touche les creux du cycle pendant un marché baissier, il commence à le racheter. Jusqu’à présent, Taihuttu affirme que le pari fonctionne très bien grâce à un indicateur de marché qu’il a lui-même créé et baptisé Didi BAM BAM.

Didi Taihuttu à Lagos, Portugal. MacKenzie Sigalos

L’indicateur de Taihuttu prend en compte une combinaison d’entrées, y compris des données de trading directionnelles et des cycles lunaires. Il a guidé toutes les décisions d’investissement de Taihuttu depuis qu’il l’a construit avant la pandémie de Covid-19. « De la mi-novembre au début décembre 2022, nous avons vu les premiers signes que le marché baissier était complètement terminé », a déclaré Taihuttu. « Cela a été confirmé en janvier 2023 lorsque le long drapeau est apparu dans le modèle. » Il a ajouté: « Les gens auraient déjà dû acheter du bitcoin, car chaque bitcoin que vous avez acheté à 16 000 $, c’est à 30 000 $ maintenant, donc c’est presque 90% de plus. » Le père de trois enfants affirme que son investissement en bitcoins a augmenté d’environ 50 % depuis le creux du dernier marché baissier. Les Taihuttus ont refusé de partager avec CNBC le montant actuel en dollars de leur investissement dans la cryptographie dans son ensemble. Mais Taihuttu a révélé qu’ils avaient entièrement racheté le bitcoin au moment où la pièce a dépassé le seuil de prix de 19 000 $, donc ils « ne vont pas si mal ». Il est également utile que le domicile principal de la famille nomade se trouve au Portugal, le paradis fiscal ultime de la cryptographie en Europe. « Vous ne payez aucun impôt sur les gains en capital ou quoi que ce soit d’autre au Portugal sur la crypto-monnaie », a déclaré Taihuttu. « Tant que vous ne gagnez pas de crypto-monnaie pour fournir des services au Portugal, vous êtes en clair. » « C’est un très beau paradis du bitcoin », a-t-il déclaré.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Didi Taihuttu à Lagos, Portugal. Didi Taihuttu

Comment fonctionne l’indicateur BAM BAM

Lorsque Taihuttu a commencé le day trading de jetons, il s’est d’abord tourné vers des mesures prédictives traditionnelles telles que le modèle stock-flux et le multiple de Mayer – une mesure calculée en divisant le prix actuel du bitcoin par la moyenne mobile de 200 jours pour aider à identifier les moments mousseux. sur le marché lorsque la valeur d’un actif éclipse sa valeur intrinsèque. Mais passer du temps à lire les feuilles de thé de toutes ces mesures quelque peu liées ne semblait pas être une utilisation particulièrement productive de son temps, alors Taihuttu a décidé de créer son propre mélange exclusif des meilleurs indicateurs du marché. « Il ne suffit pas de savoir quels indicateurs entrent dans une formule », a expliqué Taihuttu. « Ce que vous ne pouvez pas voir, c’est le calcul et le code qui s’applique aux conditions de stock. Ces calculs s’affichent dans les graphiques. » À partir de 2019, Taihuttu a commencé à incuber et à perfectionner un outil de trading prédictif personnalisé qui pèserait plusieurs indicateurs techniques – plus un peu d’astrologie – puis cracherait des informations en temps réel sur les fluctuations de prix potentielles. « C’est une combinaison de bandes de Bollinger, de bandes inférieures et supérieures, de NMA, de ruban rouge/vert, de NormStoch, de RSI, d’oscillateur de prix, de tracé, de MACD, de croix, d’oscillateur Chande Momentum, de RSI-EMA, de pleine lune et de nouvelle lune », a expliqué Taihuttu, nommant une douzaine des signaux de marché les plus populaires que les traders de crypto surveillent lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement. « Les signaux courts et longs et les signaux de confirmation sont affichés sur les graphiques alors que cela pourrait être un bon moment pour acheter ou vendre », a poursuivi Taihuttu.

La famille Taihuttu à Lagos, Portugal. MacKenzie Sigalos

Voici une ventilation rapide des techniques qui sous-tendent le modèle : Bandes de Bollinger se concentrer sur la volatilité des prix dans le temps. Le modèle se compose d’une ligne de moyenne mobile simple avec deux lignes d’écart type appelées Bandes supérieure et inférieure . Les mouvements de prix en dehors de ces bandes extérieures peuvent indiquer si un actif est survendu, ou vice versa.

se concentrer sur la volatilité des prix dans le temps. Le modèle se compose d’une ligne de moyenne mobile simple avec deux lignes d’écart type appelées . Les mouvements de prix en dehors de ces bandes extérieures peuvent indiquer si un actif est survendu, ou vice versa. Moyenne mobile sur N jours est un type de moyenne mobile qui prend la moyenne du cours de clôture d’un actif sur une période de temps variable, ou « N » jours.

est un type de moyenne mobile qui prend la moyenne du cours de clôture d’un actif sur une période de temps variable, ou « N » jours. Ruban rouge/vert les indicateurs dépeignent des conditions de marché haussières ou vertes et baissières ou rouges.

les indicateurs dépeignent des conditions de marché haussières ou vertes et baissières ou rouges. Le Stochastique normalisé (NormStoch) examine la dynamique des prix. Il est une variation de l’oscillateur stochastique, un indicateur qui compare le cours de clôture d’un actif à sa variation de prix sur une période déterminée.

examine la dynamique des prix. Il est une variation de l’oscillateur stochastique, un indicateur qui compare le cours de clôture d’un actif à sa variation de prix sur une période déterminée. Similaires aux bandes de Bollinger, les indice de force relative évalue si un actif est survendu ou suracheté. L’indice, qui varie de 0 à 100, mesure la vitesse et l’ampleur des récentes fluctuations de prix d’un actif.

évalue si un actif est survendu ou suracheté. L’indice, qui varie de 0 à 100, mesure la vitesse et l’ampleur des récentes fluctuations de prix d’un actif. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) compare deux moyennes mobiles du prix d’une crypto-monnaie en soustrayant la période 26 moyenne mobile exponentielle (EMA) de l’EMA de 12 périodes.

compare deux moyennes mobiles du prix d’une crypto-monnaie en soustrayant la période 26 de l’EMA de 12 périodes. Le Oscillateur de prix en pourcentage (PPO) prend la lecture MACD et la divise par l’EMA à 26 périodes. Il est possible de comparer les mesures PPO de différents actifs avec des écarts de prix plus importants, car il est exprimé en pourcentage.

prend la lecture MACD et la divise par l’EMA à 26 périodes. Il est possible de comparer les mesures PPO de différents actifs avec des écarts de prix plus importants, car il est exprimé en pourcentage. Avec le bitcoin, lorsque la ligne représentant la moyenne mobile de 50 jours dépasse une moyenne mobile croissante de 200 jours, elle est lue comme un indicateur haussier connu sous le nom de Croix d’Or . Lorsque la moyenne mobile de 50 jours passe en dessous d’une moyenne mobile de 200 jours en baisse, on parle de Croix de la mort signalant qu’un marché baissier pourrait être imminent.

. Lorsque la moyenne mobile de 50 jours passe en dessous d’une moyenne mobile de 200 jours en baisse, on parle de signalant qu’un marché baissier pourrait être imminent. Oscillateur Chande Momentum est un indicateur de momentum technique similaire à l’indice de force relative et à l’oscillateur stochastique, sauf qu’il réagit plus rapidement aux variations de prix.

est un indicateur de momentum technique similaire à l’indice de force relative et à l’oscillateur stochastique, sauf qu’il réagit plus rapidement aux variations de prix. Comme son nom l’indique, le Indice de force relative – Moyenne mobile exponentielle combine les deux mesures en un seul indicateur.

Un graphique de prix montrant l’indicateur de marché Didi BAM BAM. Didi Taihuttu

Ensuite, il y a les influenceurs de prix intangibles tels que les phases de lune. « Je ne dis pas que cela affecte toujours le prix du bitcoin, mais la lune influence beaucoup », a déclaré Taihuttu. Taihuttu a découvert que lorsqu’il y a une pleine lune ou une demi-lune, les gens ont tendance à commercer davantage. « Ils ont tendance à acheter plus, ils ont tendance à vendre plus », a-t-il déclaré. « Peut-être que c’est une coïncidence, mais si vous regardez le graphique, vous pouvez voir que la plupart du temps à la pleine lune, selon où nous en sommes dans le cycle, il y a une décharge ou une pompe. » Taihuttu a ajouté que les phases lunaires se synchronisent également généralement avec l’ouverture et la fermeture des puts et options mensuels de bitcoin. « Donc, si nous sommes au sommet de la bande de Bollinger en combinaison avec une pleine lune, alors vous savez que nous allons courir », a poursuivi Taihuttu, suggérant qu’une liquidation du marché est imminente.

Perdre son avantage sur ChatGPT

Taihuttu avait l’habitude de vendre l’indicateur Didi BAM BAM aux commerçants, mais dit qu’il donnera bientôt l’outil de trading à certains évangélistes du bitcoin pour aider à stimuler l’adoption. Mais il admet également que son modèle économique est en train de disparaître. « N’importe qui dans le monde peut désormais accéder à ChatGPT et lui dire : ‘Écrivez-moi un indicateur basé sur les moyennes mobiles et ce cycle ou ce cycle. Et écrivez-moi un script que je peux implémenter dans TradingView, puis ils pourront créer leurs propres indicateurs. » », a expliqué Taihuttu. « Je perds des affaires là-bas. »

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur La « Famille Bitcoin » en Thaïlande. Didi Taihuttu