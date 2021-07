Bitcoin ETF aurait dû être approuvé il y a quelque temps, selon le régulateur de la SEC Peirce

Hester Peirce, commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, au centre, écoute lors d’une audience du House Financial Services Committee à Washington, DC, États-Unis, le mardi 24 septembre 2019. Andrew Harrer | Bloomberg | Getty Images

Hester Peirce est perplexe. Pendant des années, la Securities and Exchange Commission, dont Peirce est membre, a refusé les demandes des bourses et des sociétés financières du pays visant à répertorier les titres qui suivent les performances du bitcoin en monnaie numérique populaire. Plus tôt – disons il y a 10 ans – les inquiétudes concernant la manipulation potentielle du marché et la liquidité avaient peut-être du sens, mais les choses ont changé. « C’est probablement la question la plus importante et la plus souvent posée que je reçois: quand la SEC approuvera-t-elle un produit négocié en bourse en bitcoins? » Le commissaire Peirce a déclaré jeudi dans une interview à CNBC. « Je pensais que si nous avions appliqué nos normes comme nous les avons appliquées à d’autres produits, nous aurions déjà approuvé un ou plusieurs d’entre eux », a-t-elle déclaré. « Chaque jour qui passe, la justification que nous avons utilisée dans le passé pour ne pas approuver semble s’affaiblir. » La SEC applique une « norme unique et renforcée » aux dépôts liés aux actifs numériques, a-t-elle écrit en 2020. Et elle a fait valoir que l’agence demandait aux bourses et aux sponsors potentiels de l’ETF des assurances allant au-delà de ce qu’elle demande pour le traditionnel, basé sur l’équité. des produits. « Les personnes ayant un état d’esprit réglementaire, lorsqu’elles rencontrent quelque chose de nouveau comme celui-ci, disent: » Oh, attendez une minute: le marché du bitcoin est un peu différent de celui auquel nous sommes habitués « », a déclaré Peirce jeudi. Maintenant, a-t-elle ajouté, le marché du bitcoin ressemble davantage à un marché établi auquel participent davantage les investisseurs institutionnels et grand public. « Donc, je pense que les marchés ont un peu mûri », a déclaré Peirce.

De nouveaux appels à un ETF bitcoin approuvé par la SEC interviennent quelques semaines seulement après que le régulateur a annoncé qu’il retarderait à nouveau sa décision d’approuver ou non une demande de VanEck d’inscrire les actions de son Bitcoin Trust sur le BTZ Exchange du Chicago Board of Exchange. Les régulateurs ont déclaré dans une lettre datée du 16 juin qu’ils prendraient plus de temps pour solliciter les commentaires du public. Spécifiquement, la SEC demande aux investisseurs et aux universitaires pour leurs opinions sur la question de savoir si les ETF bitcoin pourraient être vulnérables à la manipulation, ou si le bitcoin lui-même est suffisamment dispersé et donc résistant à une falsification sournoise similaire. Mais Peirce, une républicaine nommée l’un des cinq commissaires de la SEC par l’ancien président Donald Trump, a longtemps dénoncé ce qu’elle considère comme un double standard dans sa propre agence en ce qui concerne les produits bitcoin. Peut-être son objection la plus pointue est venu dans une dissidence de 2018, lorsqu’elle a fait valoir que la SEC aurait dû approuver une demande déposée par le Bats BTZ Exchange du Chicago Board of Exchange pour inscrire et échanger des actions du Winklevoss Bitcoin Trust. « En empêchant l’approbation des ETP basés sur la crypto-monnaie dans un avenir prévisible, la Commission s’engage dans une réglementation du mérite », écrivait-elle à l’époque. « Le bitcoin est un nouveau phénomène et sa viabilité à long terme est incertaine. Il peut réussir, il peut échouer. La Commission, cependant, n’est pas bien placée pour évaluer la probabilité de l’un ou l’autre résultat, pour le bitcoin ou tout autre actif. » Trois ans plus tard, l’actuel Dépôt VanEck – similaire aux demandes d’ETF bitcoin en attente de Fidelity, Cathie Wood’s Ark Invest et plusieurs autres – est considérée par l’industrie comme un test décisif d’une SEC désormais dirigée par un expert en crypto-monnaie, le président Gary Gensler.

Sa nomination à la tête de la SEC par le président Joe Biden, et sa confirmation ultérieure au Sénat, ont été accueillies avec optimisme par de nombreux membres de la communauté crypto, car il est considéré comme un homme expérimenté dans l’élaboration de nouvelles règles financières. Gensler, qui a enseigné des cours de cryptographie au Massachusetts Institute of Technology, est peut-être mieux connu pour son mandat influent en tant que président de la Commodity Futures Trading Commission de l’administration Obama. Pendant son séjour là-bas, Gensler a aidé à concevoir et à mettre en place un nouveau régime de surveillance du marché des swaps qui était en grande partie non réglementé avant la crise financière. Ainsi, bien que le démocrate Gensler ne soit pas nécessairement d’accord avec Peirce, nommé par Trump, dans tous les domaines, ils peuvent s’aligner sur le souhait d’une SEC plus proactive en matière de réglementation du bitcoin. Refuser les applications Bitcoin ETF présente non seulement le risque d’un double standard, mais peut également laisser des milliers d’investisseurs avec peu d’alternatives plus dangereuses. « Les complications de ne pas approuver [an application] deviennent plus forts, parce que les gens recherchent d’autres moyens de faire le même genre de choses qu’ils feraient avec un produit négocié en bourse », a-t-elle déclaré. « Ils recherchent d’autres types de produits qui ne sont pas aussi faciles à obtenir. à l’intérieur et à l’extérieur, ils examinent peut-être des entreprises qui sont en quelque sorte liées au bitcoin ou à la crypto de manière plus large. « Le bitcoin lui-même a subi un début d’été violent et a vu son prix s’évanouir de plus de 40% au cours des trois derniers mois. Bien qu’il reste l’un des actifs numériques les plus activement négociés, certains observateurs du marché affirment que le bitcoin est à un moment critique. « Il semble qu’il se prépare pour un nouveau test de 30 000 $, et cela pourrait être critique », a déclaré jeudi Art Cashin, directeur des opérations au sol du NYSE d’UBS. « Si vous dépassez les 30 000 $, les commerçants chercheront à voir s’il y a une trappe, une vente en cascade qui s’ensuit. »

