Bitcoin et l’éther dégringolent alors que les investisseurs prennent le risque au milieu de la chute des marchés mondiaux

Le prix du bitcoin a chuté jeudi matin alors que les investisseurs ont globalement commencé à réduire le risque alors que les marchés boursiers baissaient. Les craintes d’un ralentissement de la reprise économique mondiale causé par la propagation potentielle de la variante delta de Covid-19 semblaient être à l’origine des investissements des investisseurs dans des actifs plus sûrs comme les bons du Trésor.

Bitcoin s’échangeait à 32 500 $ jeudi matin, soit une baisse d’environ 6% au cours des dernières 24 heures selon Coin Metrics. La plupart des autres actifs de crypto-monnaie ont chuté avec, y compris l’éther, qui se négocie de 9,5% en baisse à environ 2 150 $.

Ce retour en arrière est survenu au moment où le Japon a déclaré l’état d’urgence à Tokyo pour les prochains Jeux olympiques sur la base d’un rebond potentiel des cas de Covid-19. Les contrats à terme sur actions ont baissé à la suite de l’actualité et les entreprises qui bénéficieraient d’un rebond économique ont chuté dans les échanges avant bourse, notamment les compagnies de croisière, les transporteurs aériens, Ford, Nike et même les détaillants à domicile. Le rendement du Trésor à 10 ans est également tombé à 1,25%.

Bitcoin a eu du mal à récupérer ses sommets de mai. Son prix oscille autour de 30 000 $, en baisse par rapport à son sommet historique de 65 000 $ qu’il a atteint en avril. Les commerçants considèrent le bitcoin comme un élément positif à long terme malgré les inconvénients à court terme. Pourtant, certains disent qu’il pourrait tomber à 20 000 $ avant que les investisseurs institutionnels ne s’y remettent.

« Nous consolidons ici entre [$30,000 and $35,000]. Ce que nous voyons, c’est que l’Asie le vend, puis les États-Unis le rachètent », a déclaré jeudi matin le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, sur « Squawk Box » de CNBC. « La Chine a déclaré la guerre à la crypto dans le cadre de cette guerre froide plus large qui nous entrons, et donc je pense que nous sommes encore en train de digérer cela. »

Mardi, la banque centrale de Chine a appelé à une autre fermeture d’une entreprise qui « était soupçonnée de fournir des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle ». Pendant des années, la Chine a régulièrement interdit l’industrie et les opérations de crypto-monnaie.

Les investisseurs ont sauté sur les bons du Trésor jeudi, poussant le rendement du Trésor à 10 ans aussi bas que 1,25% à un moment donné. Alors que le bitcoin a parfois été qualifié de couverture, la réalité est qu’il a été assez volatil cette année et a tendance à diminuer dans un contexte de baisse plus large des actifs à risque.

« Il y a beaucoup de propriété en corrélation avec d’autres actifs, n’est-ce pas ? Donc, si vous êtes un fonds spéculatif et que vous vous faites écraser sur votre position de taux, votre position sur les actions et votre position sur le pétrole, vous allez probablement vendre une partie de vos crypto également », a déclaré Novogratz, un investisseur de longue date en crypto. « Il lui faut juste un certain temps pour se constituer une base d’investisseurs plus diversifiée. »

—Kevin Stankiewicz de CNBC a contribué au reportage