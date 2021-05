Bitcoin et Ethereum tentent un début de semaine positif après des plongeons sauvages

Le marché de la cryptographie a légèrement augmenté lundi après une semaine d’enfer au cours de laquelle des milliards de dollars ont été effacés de la valeur du bitcoin et de l’éther.

Le prix du Bitcoin a légèrement augmenté pour atteindre 38000 dollars lundi après avoir chuté à moins de 32000 dollars dimanche. Le Bitcoin a augmenté d’environ 6,5% à 37635 $ dans les 24 heures précédant 8 h HE, selon CoinDesk, qui a mis la capitalisation boursière de la crypto-monnaie la plus populaire au monde à environ 703 milliards de dollars.

Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus populaire au monde, est passée de moins de 1800 dollars dimanche à plus de 2300 dollars lundi. Il se négociait autour de 2362 $ à 8 h HE – en hausse de 10,6% sur 24 heures et avec une capitalisation boursière d’environ 274 milliards de dollars, selon CoinDesk.

Ailleurs, le dogecoin a également montré des signes de reprise, son prix passant de 24 cents dimanche à 33 cents lundi.

D’une manière générale, le marché de la cryptographie était une mer de vert lundi, avec seulement quelques pièces moins connues au cours des 24 heures précédentes.

La vente de crypto de la semaine dernière est intervenue après que les autorités chinoises et américaines ont décidé de resserrer la réglementation et la conformité fiscale sur les crypto-monnaies.

Vendredi, les autorités chinoises ont appelé à une réglementation plus stricte sur l’extraction et le commerce de la cryptographie, et le Trésor américain a annoncé jeudi qu’il exigerait une conformité cryptographique plus stricte avec l’IRS.