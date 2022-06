Bitcoin et d’autres escroqueries cryptographiques prennent plus d’argent que jamais, selon la FTC

Le crash crypto n’est pas le seul moyen pour la monnaie décentralisée de perdre beaucoup d’argent réel à ses détenteurs. Selon un nouveau rapport de la Federal Trade Commission (FTC), la crypto-monnaie est de plus en plus utilisée dans le cadre d’escroqueries, soit comme partie intégrante de l’arnaque elle-même, soit simplement comme la façon dont les escrocs veulent être payés.

La FTC indique que 46 000 personnes ont déclaré avoir perdu plus d’un milliard de dollars de crypto dans des escroqueries entre janvier 2021 et mars 2022, notant que ce nombre ne concerne que les personnes qui ont signalé leurs pertes à la FTC. Il est probable que le nombre réel de personnes arnaquées et de crypto perdues soit beaucoup plus élevé, car la plupart des victimes ne signalent pas leurs pertes à la FTC.

Même si ce chiffre de 1 milliard de dollars ne reflète peut-être pas le véritable montant d’argent perdu, il indique à quel point les escroqueries cryptographiques ont augmenté : les pertes signalées étaient près de 60 fois plus élevées en 2021 qu’elles ne l’étaient en 2018. Et au premier trimestre de Rien qu’en 2022, les pertes représentaient déjà environ la moitié de ce qu’elles étaient en 2021. Un quart de l’argent perdu dans les escroqueries signalées est maintenant en crypto.

Crypto a déjà une mauvaise réputation en tant que terrain de jeu pour les achats illégaux, les rançons de pirates et le blanchiment d’argent. Son rôle croissant dans les escroqueries à l’ancienne n’aidera pas les passionnés à faire valoir que la monnaie virtuelle devrait jouer un rôle plus important sur les marchés financiers et les banques légitimes. Alors que le président Biden a signé un décret exécutif en mars dernier pour élaborer des réglementations sur les crypto-monnaies, on ne sait pas quelles seront ces réglementations, quand elles seront mises en place ou si elles feront quelque chose pour empêcher les escroqueries.

Les experts en fraude disent que la trajectoire est alarmante et ne fera probablement qu’empirer.

« Lorsque les criminels s’accrochent à une nouvelle façon de voler l’argent des gens, d’autres suivent », a déclaré à Recode Kathy Stokes, directrice de la prévention de la fraude chez AARP, qui dispose de ses propres ressources liées aux escroqueries cryptographiques. « Combinez cela avec les forces » légitimatrices « des publicités pro-crypto et la décision des fournisseurs de services de plan 401 (k) d’ajouter cet investissement non réglementé et hautement spéculatif en option pour les participants à leur plan, on ne sait pas combien de personnes perdront un beaucoup d’argent — qu’ils ne récupéreront probablement pas.

Plus de la moitié de ce milliard de dollars provenait d’escroqueries liées à l’investissement : des personnes promettant de pouvoir investir l’argent des victimes dans la cryptographie pour de gros rendements. Ce type d’escroquerie n’est pas nouveau, même si le type de devise utilisé l’est, mais le marché de la cryptographie, autrefois en plein essor, en a probablement facilité la vente aux victimes. Cela a certainement aidé que, jusqu’à récemment, les gens rapportaient régulièrement gagner d’énormes sommes d’argent alors que les prix de la cryptographie explosaient. Combinez cela avec le fait que la plupart des gens ne connaissent pas grand-chose à la cryptographie en premier lieu et vous avez la recette parfaite pour les escroqueries.

Les deuxièmes pertes les plus élevées provenaient des escroqueries amoureuses, qui semblent être liées aux escroqueries en matière d’investissement. En règle générale, quelqu’un gagne la confiance de la victime grâce à une relation, puis l’oblige à donner son argent à une escroquerie à l’investissement ou au « clavier Casanova », comme la FTC les appelle de manière colorée. L’escroc promet alors d’investir les fonds – seulement pour que l’escroc disparaisse avec l’argent.

Arrivent en troisième place les escroqueries d’usurpation d’identité commerciales et gouvernementales qui exigent un paiement en crypto. En règle générale, quelqu’un recevra un SMS, un e-mail ou un appel au sujet d’un achat qu’il a effectué ou de l’argent qu’il doit à une agence gouvernementale. Bien que la victime n’ait jamais effectué cet achat et ne doive pas cet argent, on lui dit qu’elle doit payer pour que le problème disparaisse. De plus en plus, on leur dit d’effectuer ces paiements en crypto, grâce à la disponibilité généralisée des guichets automatiques cryptographiques qui permettent aux victimes d’effectuer ces paiements rapidement et facilement et difficiles pour les enquêteurs de les retrouver.

Les jeunes (âgés de 20 à 49 ans) étaient trois fois plus susceptibles d’être victimes d’arnaques de cette façon que les autres groupes d’âge, mais le montant moyen d’argent perdu à cause des escroqueries augmentait avec l’âge. Cela est également généralement vrai pour les escroqueries non cryptographiques : alors que le stéréotype veut que seules les personnes âgées tombent dans le piège des escroqueries en ligne, les jeunes sont en fait plus susceptibles d’en être victimes. Leurs pertes, cependant, ne sont pas aussi dévastatrices, car il s’agit généralement de moins d’argent, et il pourrait être plus facile pour eux de récupérer financièrement.

Autre reflet de l’époque et du support : près de la moitié des personnes qui ont déclaré avoir été victimes d’une arnaque ont déclaré que cela provenait des réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook. Il convient de noter que la FTC est une agence américaine et que des plates-formes telles que Telegram et WhatsApp (où les escroqueries cryptographiques prolifèrent également) sont beaucoup plus populaires dans d’autres pays. C’est plus de quatre fois plus élevé que le nombre d’escroqueries à la cryptographie qui ont commencé sur les réseaux sociaux en 2018. Dans l’ensemble, les escroqueries basées sur les réseaux sociaux (comme celles qui incluent toutes les formes de devises, pas seulement la cryptographie) ont explosé ces dernières années.

Ce rapport est loin d’être le seul à souligner comment les escrocs profitent d’un paysage de monnaie virtuelle décentralisée peu réglementé et difficile à tracer. Cela pourrait rendre plus difficile la vente aux consommateurs et aux régulateurs que la crypto peut être un outil financier légitime et utile. Alors que de nombreux passionnés de cryptographie soulignent les avantages d’une monnaie qui n’est pas contrôlée par les banques et les gouvernements, ce manque de contrôle permet aux mauvais acteurs d’en profiter facilement. Et cela devrait rendre les consommateurs plus réticents à investir dans la cryptographie, en particulier lorsque même les investissements légitimes perdent de l’argent.

La FTC recommande de rester à l’écart des investissements qui promettent de gros rendements, tout ce qui nécessite un paiement en crypto, et de ne pas mélanger les rencontres en ligne avec des conseils d’investissement. Il dispose également d’un site dédié à la fraude liée à la cryptographie.