NEW YORK: Les flux d’investissement dans les fonds et produits de crypto-monnaie ont atteint un record de 1,31 milliard de dollars la semaine dernière après quelques semaines de petites sorties, alors que les investisseurs profitaient de la baisse du prix du bitcoin et d’autres actifs numériques, selon les dernières données lundi du gestionnaire d’actifs CoinShares.

Le total des actifs sous gestion (AUM) dans l’industrie a glissé à 29,7 milliards de dollars au 22 janvier, contre un sommet historique de 34,4 milliards de dollars le 8 janvier. À la fin de 2019, l’actif total n’était que de 2 milliards de dollars.

Grayscale, le plus grand gestionnaire de devises numériques au monde, a publié des actifs sous gestion de 24 milliards de dollars la semaine dernière, contre 28,2 milliards de dollars le 8 janvier. CoinShares, le deuxième plus grand fonds de cryptographie, a géré des actifs de 2,9 milliards de dollars la semaine dernière, également en baisse par rapport à 3,4 dollars. milliards le 8 janvier.

«Nous pensons que les investisseurs ont été très conscients des prix cette année en raison de la vitesse à laquelle les prix du bitcoin ont atteint de nouveaux sommets», a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

« La récente faiblesse des prix, provoquée par les récents commentaires de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen et les préoccupations infondées d’une double dépense, semblent maintenant avoir été une opportunité d’achat avec des entrées brisant les entrées hebdomadaires de tous les temps », a-t-il ajouté.

Le Bitcoin a chuté à 28800 $ vendredi, après avoir atteint un sommet historique de 42000 $ le 8 janvier. Il était pour la dernière fois en baisse de 0,5% à 32 124 $.

Environ 97% des entrées sont allées au bitcoin, selon les données, avec Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, affichant des entrées de 34 millions de dollars la semaine dernière.

Jusqu’à présent cette année, les volumes en bitcoins ont été considérablement plus élevés, s’échangeant en moyenne 12,3 milliards de dollars par jour, contre 2,2 milliards de dollars en 2020.

Glassnode, qui fournit des informations sur les données de la blockchain, a déclaré lundi dans un rapport que les bénéfices / pertes nets non réalisés (NUPL) de Bitcoin étaient sur le point de dépasser la fourchette de «croyance» et de passer dans la fourchette de «euphorie».

Auparavant, lorsque NUPL est entré dans cette gamme, il signalait un sommet mondial du prix du bitcoin.