Bitcoin est réellement traçable, montre une enquête sur le pipeline

Lundi, le ministère de la Justice a annoncé qu’il avait retracé 63,7 des 75 Bitcoins – quelque 2,3 millions de dollars sur les 4,3 millions de dollars – que Colonial Pipeline avait payés aux pirates informatiques alors que l’attaque de ransomware a fermé les systèmes informatiques de l’entreprise, provoquant des pénuries de carburant et un pic dans prix de l’essence. Les responsables ont depuis refusé de fournir plus de détails sur la manière exacte dont ils ont récupéré le Bitcoin.

Pourtant, pour la communauté croissante d’amateurs et d’investisseurs de crypto-monnaie, le fait que les enquêteurs fédéraux aient suivi la rançon au fur et à mesure qu’elle se déplaçait sur au moins 23 comptes électroniques différents appartenant à DarkSide, le collectif de piratage, avant d’accéder à un compte a montré que les forces de l’ordre se développaient avec L’industrie.

La saisie des actifs nécessitait alors l’obtention de la clé privée, ce qui est plus difficile. On ne sait pas comment les agents fédéraux ont pu obtenir la clé privée de DarkSide.

Des agents fédéraux auraient pu saisir les clés privées de DarkSide en implantant un espion humain dans le réseau de DarkSide, en piratant les ordinateurs où leurs clés privées et mots de passe étaient stockés, ou en obligeant le service qui détient leur portefeuille privé à les remettre via un mandat de perquisition ou d’autres moyens.

« S’ils peuvent mettre la main sur les clés, c’est saisissable », a déclaré Jesse Proudman, fondateur de Makara, un site d’investissement en crypto-monnaie. « Le simple fait de le mettre sur une blockchain n’absout pas ce fait. »

Le FBI s’est associé à plusieurs sociétés spécialisées dans le suivi des crypto-monnaies sur les comptes numériques, selon des responsables, des documents judiciaires et les sociétés. Des start-ups avec des noms comme TRM Labs, Elliptic et Chainalysis qui retracent les paiements en crypto-monnaie et signalent d’éventuelles activités criminelles se sont épanouies alors que les forces de l’ordre et les banques tentent de devancer la criminalité financière.

Leur technologie trace des blockchains à la recherche de modèles suggérant une activité illégale. Cela ressemble à la façon dont Google et Microsoft ont apprivoisé le spam par e-mail en identifiant puis en bloquant les comptes qui diffusent des liens de messagerie sur des centaines de comptes.

« La crypto-monnaie nous permet d’utiliser ces outils pour suivre les fonds et les flux financiers le long de la blockchain d’une manière que nous ne pourrions jamais faire avec de l’argent liquide », a déclaré Ari Redbord, responsable des affaires juridiques chez TRM Labs, une société de renseignement blockchain qui vend son logiciel d’analyse. aux forces de l’ordre et aux banques. Il était auparavant conseiller principal sur le renseignement financier et le terrorisme au département du Trésor.

Plusieurs passionnés de crypto-monnaie de longue date ont déclaré que la récupération d’une grande partie de la rançon Bitcoin était une victoire pour la légitimité des monnaies numériques. Cela aiderait à changer l’image de Bitcoin en tant que terrain de jeu des criminels, ont-ils déclaré.

« Le public est lentement montré, cas après cas, que Bitcoin est bon pour l’application de la loi et mauvais pour le crime – le contraire de ce que beaucoup croyaient historiquement », a déclaré Hunter Horsley, directeur général de Gestion des actifs au niveau du bit, une société d’investissement en crypto-monnaie.