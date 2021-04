Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Je serai honnête avec toi. Je ne suis toujours pas sûr que les crypto-monnaies comme Bitcoin soient utiles. Mais ils sont une entreprise énorme, et ils vivent leur plus grand moment jusqu’à présent.

Coinbase, qui aide les gens à acheter et à vendre des crypto-monnaies, a coté ses actions publiquement pour la première fois mercredi. Coinbase est comme une banque, mais n’en est pas une, et il est conçu pour échanger de l’argent qui n’existe que sous forme de lignes de code informatique. Et jeudi, cette non-banque pour non-argent était évaluée à plus de 85 milliards de dollars – à peu près la même chose que General Motors.

Mon collègue Erin Griffith m’a dit que les débuts en bourse de Coinbase valident à la fois les crypto-monnaies et montrent jusqu’où elles doivent aller pour atteindre la vision ambitieuse de bouleverser le système financier mondial. Investir dans la crypto-monnaie n’est plus uniquement réservé aux vrais croyants. C’est (relativement) courant, comme investir dans des actions ou de l’or, qui est à la fois un succès et pas exactement ce que les inconditionnels de la crypto-monnaie avaient à l’esprit.

Shira: Commençons par les bases. Qu’est-ce que Coinbase? Et comment fait-il de l’argent?

Erin: Il s’agit d’un échange de crypto-monnaies, qui est un endroit où les personnes et les entreprises peuvent acheter, vendre et échanger diverses crypto-monnaies, y compris Bitcoin. Coinbase gère l’ensemble du processus, de la même manière que Robinhood ou Schwab gèrent les transactions boursières des gens. Et puis Coinbase conserve votre crypto-monnaie dans un portefeuille numérique afin que vous n’ayez pas besoin de penser aux complexités techniques du rangement et de l’utilisation de la crypto-monnaie.