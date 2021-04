Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether et Dogecoin ont été battues vendredi, prolongeant une récente série de fluctuations sauvages alors que le président Joe Biden devrait dévoiler un plan visant à augmenter les impôts sur les Américains les plus riches, ce qui doublerait presque les prélèvements sur les gains d’investissement.

Les pertes ont effacé plus de 200 milliards de dollars de valeur du marché de la crypto-monnaie, selon CNBC, citant des données de CoinMarketCap.

Compte tenu de la hausse fulgurante du bitcoin ces dernières années, cela pourrait pousser certains investisseurs à vendre leurs positions dans le but de sécuriser leurs bénéfices au taux d’imposition actuel sur les plus-values.

Bitcoin, la pièce numérique la plus populaire au monde, a chuté de 10% à moins de 50000 dollars, un peu plus d’une semaine après avoir éclipsé 64000 dollars pour la première fois. Les dernières pertes ont poussé Bitcoin dans une correction, perdant plus de 20% par rapport à un récent sommet de 64829 $.

Devriez-vous acheter Dogecoin?:Il manque de « différenciation substantielle »: ces 3 actions sont des achats beaucoup plus intelligents

Paiements numériques:Venmo lance une fonction cryptographique pour acheter et vendre du Bitcoin, une autre monnaie numérique

Pour être sûr, le marché de la cryptographie est volatil et une baisse de plus de 10% n’est pas inhabituelle dans le bitcoin. Les fluctuations de vendredi ont poursuivi une récente séquence volatile pour l’actif numérique après avoir chuté de 15% le week-end dernier, en partie en raison de problèmes de réglementation avant de récupérer une partie de ses pertes.

Ether, la deuxième plus grande monnaie numérique en termes de valeur marchande, a chuté de 12% à 2107,20 $, un jour après avoir atteint un niveau record de 2645 $, selon Coindesk, une société de médias axée sur Bitcoin.

XRP, la cinquième plus grande crypto-monnaie, a plongé de 18%.

La vente s’est étendue à des pièces plus petites comme Dogecoin, qui ont chuté de plus de 20% à 19 cents, selon CoinGecko, un site de données sur le marché de la cryptographie.

Ce fut un net renversement après que la crypto inspirée par les mèmes ait atteint un record d’environ 45 cents une semaine plus tôt à la suite d’une poussée cette année où elle avait à un moment donné augmenté de plus de 8000 $ en 2021. Sa capitalisation boursière est tombée à 29 milliards de dollars tôt vendredi, après avoir dépassé les 50 milliards de dollars quelques jours auparavant.

Selon la proposition de Biden, le taux d’imposition fédéral sur les gains en capital serait de 39,6% pour les particuliers fortunés gagnant plus d’un million de dollars, contre le taux de base actuel de 20%, selon Bloomberg. Les taux d’imposition fédéraux pour ces riches investisseurs pourraient atteindre 43,4%.

Ce taux d’imposition s’appliquerait aux rendements des actifs détenus dans des comptes imposables et vendus après plus d’un an. Les investisseurs en crypto-monnaie sont déjà confrontés à une taxe sur les plus-values ​​s’ils vendent la crypto-monnaie après l’avoir détenue pendant plus d’un an.

Le Bitcoin a été l’un des actifs les plus performants de ces dernières années et a progressé de plus de 70% en 2020. Les investisseurs qui avaient acheté du Bitcoin il y a un an seraient assis sur un gain de 575%, selon Bloomberg. Pour les investisseurs qui l’ont acheté en avril 2019, ce gain serait d’environ 800%.

« Le choc des autocollants sur certains de ces chiffres fiscaux sera difficile à secouer pour certains investisseurs », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché au service de négociation des devises OANDA, dans une note. « Certains commerçants recherchent une excuse pour bloquer les bénéfices et ils pourraient choisir d’utiliser cette histoire fiscale comme catalyseur. »

Pour être sûr, le bitcoin faisait déjà face à des pressions récemment à la suite d’une forte montée en puissance des débuts publics à succès de Coinbase sur le Nasdaq la semaine dernière. Il a été considéré comme un événement marquant pour l’industrie de la crypto-monnaie.

La forte hausse de la valeur des bitcoins a récemment fait craindre une éventuelle bulle sur le marché de la crypto-monnaie, préviennent certains analystes, le bitcoin ayant à un moment donné plus que doublé depuis le début de 2021.

Il y a également eu des inquiétudes croissantes concernant une répression réglementaire du bitcoin. La banque centrale turque a interdit l’utilisation des crypto-monnaies à partir de la fin du mois d’avril, affirmant que les paiements cryptographiques comportaient des «risques importants». L’Inde serait également sur le point de proposer une loi interdisant les crypto-monnaies, infligeant une amende à toute personne négociant dans le pays ou détenant de tels actifs numériques.

Si le bitcoin n’est pas en mesure de repasser bientôt au-dessus du seuil de 60000 $, les signaux d’élan s’effondreront, ce qui entraînerait une baisse de la valeur du bitcoin, selon les stratèges de JPMorgan Chase.

« Au cours des derniers jours, les marchés à terme de Bitcoin ont connu une liquidation abrupte de la même manière qu’à la mi-février dernier, à la mi-janvier dernier ou à la fin novembre dernier », a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JPMorgan, dans le rapport. «Les signaux de momentum vont naturellement décroître d’ici plusieurs mois, étant donné leur niveau encore élevé.