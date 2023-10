Bitcoin a étendu ses gains hebdomadaires vendredi, dépassant brièvement 30 000 $ à un moment donné pour la deuxième fois cette semaine, alors que la confiance dans un ETF Bitcoin au comptant sera bientôt éclairé a augmenté et que les investisseurs en crypto ont continué à peser l’incertitude aux États-Unis et à l’étranger.

Le prix de la crypto-monnaie phare a récemment augmenté de plus de 2% vendredi à 29 547,17 $, selon Coin Metrics. Il est en passe d’enregistrer un gain hebdomadaire de 10 %, son meilleur depuis le 23 juin, lorsqu’il a ajouté 17 %. Auparavant, il avait grimpé jusqu’à 30 193,87 $. Éther a ajouté 2,5% pour s’échanger à 1 607,53 $ sur la journée et a augmenté de 4,3% pour la semaine. Cela le met sur la bonne voie pour connaître sa meilleure semaine depuis le 29 septembre, lorsqu’il a gagné 4,4 %. Vendredi, l’Ether a atteint un sommet de 1 630,03 $.

Les gains constituent même une référence Rendement du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé les 5 % pour la première fois en 16 ans. Des rendements plus élevés ont historiquement eu un effet négatif sur le bitcoin, mais l’actif cryptographique bénéficie d’un catalyseur clé que les investisseurs ont observé toute l’année : l’approbation de ce qui serait le premier ETF bitcoin au comptant aux États-Unis. Plus tôt cette semaine, JPMorgan a déclaré que les valeurs mobilières et Exchange Commission est susceptible d’approuver un ETF dans les prochains mois. Mike Novogratz, dont Galaxy Digital a une application ETF avec la SEC en partenariat avec Invesco a déclaré à CNBC qu’il pensait que cela pourrait arriver dès la fin de l’année.

Plusieurs sociétés ont également modifié leurs documents au cours des deux dernières semaines pour répondre aux préoccupations antérieures de la SEC, ce que les investisseurs considèrent comme un signe positif de l’engagement de l’agence avec les sociétés.

Tout au long de la semaine, le bitcoin a également été motivé par une fuite vers la sécurité.

« Les craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient, la nervosité à l’égard du système bancaire américain et la tension globale du marché poussent le bitcoin et l’or à la hausse », a déclaré Noelle Acheson, économiste et auteur du bulletin d’information « Crypto is Macro Now ». « De plus, le soutien public à ce récit de la part d’investisseurs renommés tels que Larry Fink et Paul Tudor Jones ne fait pas de mal. »

Dans le reste du marché, les altcoins ont grimpé après que la SEC a abandonné jeudi soir les poursuites contre deux dirigeants de Ripple Labs – le PDG Brad Garlinghouse et le co-fondateur Chris Larsen – dans son procès alléguant que la société avait violé la loi américaine sur les valeurs mobilières.

« Beaucoup considèrent – à tort peut-être – le rejet par la SEC de son dossier contre [them] « C’est un signe que la pression réglementaire va s’atténuer », a déclaré Acheson. « Il est malheureusement peu probable que ce soit le cas, car en annulant le procès prévu pour avril prochain, la SEC peut désormais faire appel de la décision initiale. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais en théorie, c’est possible. »

Ondulation XRP a bondi de 5,8%. Litecoin ajouté plus de 3%, les concurrents d’Ethereum Solana et Polygone ont vu leurs jetons augmenter respectivement de 7 % et 4 %. Tous sont en bonne voie pour afficher une semaine positive.

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :