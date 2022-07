Bitcoin dépasse les 23 000 $ après la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale

Les prix du bitcoin et de la crypto-monnaie ont été sous pression en 2022, les commerçants ressentant les retombées d’un certain nombre d’effondrements majeurs dans l’industrie.

D’autres pièces numériques ont également augmenté. Ether était environ 13% plus élevé à 1 645,56 $.

Le bitcoin s’échangeait à 23 168,88 $ vers 3 h HE jeudi matin, en hausse d’environ 9 % par rapport à 24 heures auparavant, selon les données de CoinGecko.

Mercredi, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence de 0,75 point de pourcentage alors qu’elle cherche à lutter contre l’inflation galopante sans faire basculer l’économie dans la récession. Mais le président de la banque centrale, Jerome Powell, a suggéré que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir, ce qui a déclenché un rallye des actions mercredi qui s’est répercuté sur les échanges européens et asiatiques jeudi.

“La conclusion de la réunion de la Fed de mercredi ouvre une fenêtre estivale pour un rallye de secours Bitcoin, étant donné que nous avons maintenant deux mois avant que les décideurs politiques ne délibérent sur la politique monétaire”, a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur du portefeuille de crypto-monnaie Nexo, dans une note de recherche.

Bitcoin tente d’organiser un rallye soutenu après plusieurs tentatives infructueuses ce mois-ci. La plus grande crypto-monnaie au monde se négocie dans une fourchette comprise entre 20 000 $ et un peu plus de 24 000 $ depuis la mi-juin après qu’un crash brutal cette année ait effacé 50 % de sa valeur.

“Les prochaines 24 heures seront un véritable test de la résilience redécouverte de Bitcoin après avoir haussé les épaules face aux données stellaires de l’inflation américaine de ce mois-ci et n’a pas bronché lorsque Tesla a annoncé qu’il avait vendu la plupart de ses avoirs en BTC (bitcoin) “, Trenchev a dit.