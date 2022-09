Bitcoin chute de 5% à son plus bas niveau en 3 mois alors que les actifs à risque continuent d’être écrasés

Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en trois mois lundi, les investisseurs ayant abandonné des actifs à risque dans un contexte d’attentes de taux d’intérêt plus élevés.

La plus grande crypto-monnaie au monde a chuté de 5 % pour atteindre un creux intrajournalier de 18 276 $, atteignant son plus bas niveau depuis le 19 juin. Le bitcoin est en baisse de 7,2 % ce mois-ci et en bonne voie pour le deuxième mois négatif consécutif après avoir plongé de 15 % en août.

Ether est en baisse similaire de 5% à 1 281 $ chacun lundi, atteignant son niveau le plus bas depuis le 15 juillet. Ether est en baisse de 17% ce mois-ci, sur la bonne voie pour afficher son pire mois depuis juin.

Les actifs à risque ont été soumis à une pression massive alors que la Réserve fédérale devrait s’en tenir à son calendrier de resserrement agressif. On s’attend généralement à ce que la banque centrale approuve cette semaine une troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage qui porterait les taux de référence dans une fourchette de 3% à 3,25%.

–Gina Francolla de CNBC a contribué à ce rapport.