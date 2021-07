Bitcoin (BTC) tombe en dessous de 30 000 $ alors que le marché des crypto-monnaies plonge

Bitcoin a baissé de près de 6 % tandis que l’éther a chuté de 8 % et le XRP de près de 10 %, selon les données de CoinDesk.

Environ 90 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché des crypto-monnaies en 24 heures à 23 h 34 HE, selon les données de CoinMarketCap.

« Il y a eu une large vente sur les marchés mondiaux, les actifs à risque sont en baisse dans tous les domaines », a déclaré Annabelle Huang, associée de la société de services financiers de crypto-monnaie Amber Group.

Il y a « des inquiétudes concernant la qualité et la force de la reprise économique » et « les actifs à risque plus larges se sont affaiblis, y compris les rendements élevés », a déclaré Huang. « Couplé à la récente faiblesse du BTC (bitcoin), cela vient de faire baisser davantage le marché de la cryptographie. »

Depuis le sommet historique du bitcoin de près de 65 000 $ à la mi-avril, son prix a plongé de plus de 50 %.