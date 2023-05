Bitcoin (BTC) se dirige vers la pire semaine depuis novembre sur des problèmes de liquidité

Bitcoin fait face à un certain nombre de vents contraires, notamment une faible liquidité qui contribue à la volatilité. Les régulateurs américains surveillent également de près l’industrie de la cryptographie. Nurphoto | Getty Images

Bitcoin s’est échangé vendredi à son plus bas niveau depuis la mi-mars, la volatilité, tirée par une faible liquidité, continuant de frapper les marchés des crypto-monnaies. Bitcoin s’échangeait pour la dernière fois en baisse de 2% à 26 354,33 $, selon Coin Metrics. Plus tôt dans la journée, il est tombé à 26 138,19 $, son plus bas niveau depuis le 17 mars. Le plus gros actif cryptographique par capitalisation boursière était sur le point d’afficher une perte hebdomadaire de 10,6 %, ce qui en ferait sa pire semaine depuis le 11 novembre. Éther a également chuté vendredi et était sur le rythme d’une semaine perdante. Les marchés de la cryptographie sont actuellement confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment une faible liquidité, une répression de l’industrie par les régulateurs américains et des inquiétudes macroéconomiques.

Problèmes de liquidité

Le bitcoin a augmenté d’environ 59 % cette année, mais les prix sont restés volatils, la faible liquidité exacerbant les mouvements de plus en plus élevés. Clara Medalie, directrice de la recherche chez Kaiko, a déclaré qu’il y avait eu une « baisse notable de la profondeur du marché » pour le bitcoin. La profondeur du marché fait référence à la capacité d’un marché à absorber des ordres d’achat et de vente relativement importants. Lorsque la profondeur du marché est faible, des ordres relativement petits peuvent entraîner une hausse ou une baisse substantielle du prix d’un actif. Et la situation de liquidité pourrait se détériorer après Bloomberg a rapporté que Jane Street et Jump Crypto, deux des plus grands créateurs de marché de la cryptographie, prendront du recul par rapport au commerce de la cryptographie aux États-Unis alors que les régulateurs du pays poursuivent leur répression de l’industrie naissante.

« Bien que le catalyseur de la forte baisse d’aujourd’hui ne soit pas encore clair, la volatilité est à prévoir compte tenu de l’état actuel de la liquidité, en particulier après que le plus grand teneur de marché Jane Street et Jump Crypto ont révélé qu’ils réduisaient leur exposition à la cryptographie », a déclaré Medalie. La liquidité est un gros problème pour les marchés de la cryptographie depuis la fermeture de Silvergate et Signature Bank – deux plates-formes clés que les gens utilisaient pour acheter sur le marché de la cryptographie.

Contrôle réglementaire, problèmes de congestion

L’examen minutieux des régulateurs américains sur l’industrie de la monnaie numérique s’est intensifié depuis l’effondrement de l’échange de crypto FTX l’année dernière. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a averti l’échange de crypto américain Coinbase en mars violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que la société se préparait à une bataille judiciaire de plusieurs années avec la SEC. Pendant ce temps, la Commodity Futures and Trading Commission a allégué en mars que l’échange de crypto Binance avait violé les règles de négociation.