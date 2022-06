Bitcoin (BTC) rebondit mais peine à se maintenir au-dessus de 20 000 $

Bitcoin a bondi de 8% lundi après une forte vente au cours du week-end, mais continue de osciller autour de la barre des 20 000 dollars, gardant les investisseurs sur le qui-vive.

La plus grande crypto-monnaie du monde se négociait à 19 935,98 $ à 03 h 20 HE, selon les données de CoinDesk. Au cours des dernières 24 heures, le bitcoin a fortement dépassé les 20 000 dollars et est tombé à 18 261,75 dollars.

Au cours du week-end, le bitcoin était tombé à 17 601,58 $.

Pendant ce temps, l’éther a bondi de plus de 12% et s’échangeait au-dessus de 1 075 $ à 03h13 HE, selon les données de CoinDesk.

Bien que le rebond soit bien accueilli par les investisseurs, le bitcoin se situe toujours à environ 70 % en dessous de son record historique de novembre de l’année dernière et est en baisse de 57 % depuis le début de l’année.