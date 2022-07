Bitcoin (BTC) grimpe au-dessus de 23 000 $

La plus grande crypto-monnaie du monde a baissé d’environ 50 % depuis le début de 2021.

“Le marché a besoin d’un peu plus d’assurance pour ralentir le rythme de la hausse des taux par la Fed”, a-t-il déclaré. “Néanmoins, les perspectives à court terme pour le bitcoin sont optimistes et elles pourraient atteindre environ 29 000 dollars cette semaine.”

Les crypto-monnaies ont été présentées comme une source de valeur non corrélée avec les marchés financiers traditionnels. Mais alors que le capital institutionnel affluait dans les actifs numériques, cette thèse ne s’est pas concrétisée une fois que la Fed a commencé à relever les taux d’intérêt et que les commerçants ont fui les actions.

“Bitcoin commence à trouver ses marques après un mois chancelant, et la semaine prochaine sera révélatrice”, a déclaré Trenchev.

Les effets du resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine ont pesé lourdement sur les actifs risqués comme les actions et la crypto.

Les traders ont été rassurés par la perspective d’une action politique plus souple de la part de la Fed lors de sa prochaine réunion de fixation des taux.

La plus grande crypto-monnaie du monde a atteint 23 800 dollars mercredi, en hausse de 8 % en 24 heures et se négocie à des niveaux jamais vus depuis la mi-juin. Il s’échangeait pour la dernière fois au prix de 23 330,80 $, selon les données de Coin Metrics.

Bitcoin a franchi le seuil de 23 000 $ pour la première fois en plus d’un mois, alors que les espoirs d’une hausse des taux moins agressive que ce que craignait la Réserve fédérale ont déclenché un rallye de soulagement des crypto-monnaies.

Les monnaies numériques ont subi une immense pression de vente au cours des deux derniers mois, car l’effondrement de certaines entreprises notables a provoqué des effets d’entraînement sur le marché. Terra, un soi-disant stablecoin algorithmique, a plongé à près de zéro en mai, déclenchant une chaîne d’événements qui a finalement conduit aux faillites des sociétés de cryptographie Celsius, Three Arrows Capital et Voyager.

Ailleurs dans la crypto, l’éther a grimpé de plus de 1% à 1 543,76 $, tandis que d’autres soi-disant “altcoins” étaient également plus élevés.

Le deuxième plus grand jeton a augmenté de plus de 40 % au cours des sept derniers jours, alimenté par l’optimisme suscité par une mise à niveau très attendue de son réseau connue sous le nom de “Merge”.

Les développeurs s’attendent maintenant à ce que la mise à jour, qui éloignerait Ethereum de l’extraction de cryptomonnaies douteuse sur le plan environnemental vers un système plus économe en énergie, soit achevée d’ici le 19 septembre.

“L’exploitation minière de crypto a été fortement critiquée pour sa contribution au changement climatique en raison de sa nature énergivore et alors que les incendies de forêt font rage en Europe et aux États-Unis, la promesse que les transactions Ether pourraient être moins dommageables pour l’environnement a suscité une vague d’intérêt”, a déclaré Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.