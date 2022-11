Bitcoin (BTC), ether (ETH) chutent alors que l’effondrement de FTX se répercute sur le marché

Les marchés de la cryptographie restent nerveux car on ne sait pas comment la saga FTX se terminera et s’il y aura une nouvelle contagion dans l’industrie.

Les investisseurs ont été brûlés par un certain nombre d’échecs cryptographiques très médiatisés cette année, qui ont provoqué des effets d’entraînement importants.

Plus tôt cette année, l’effondrement de terraUSD, un type de crypto-monnaie connu sous le nom de stablecoin algorithmique, a eu des répercussions sur un certain nombre d’entreprises et a contribué à la chute du principal fonds spéculatif Three Arrows Capital.