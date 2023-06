Bitcoin (BTC) est en hausse de 12% ce mois-ci en partie à cause de la faible liquidité

Andriy Onufriyenko | moment | Getty Images

Bitcoin a fortement augmenté ce mois-ci – mais pas pour des raisons que vous pourriez penser. La plus grande monnaie numérique au monde a augmenté de plus de 12 % depuis début juin. Mercredi, son prix a dépassé les 30 000 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis le 14 avril, selon les données de Coin Metrics. Les acteurs du marché ont attribué le saut à la nouvelle que le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock avait déposé pour un fonds négocié en bourse bitcoin au comptant suivant le prix du marché de l’actif sous-jacent. Bien que cela puisse être en partie la raison, le mouvement démesuré peut être attribué à un autre facteur au-delà du flux de nouvelles entourant les grandes institutions qui prennent des mesures pour adopter le bitcoin ou d’autres actifs numériques.

Liquidité mince et grands acteurs

La « profondeur du marché » de la cryptographie est restée à des niveaux très bas cette année. La profondeur du marché fait référence à la capacité d’un marché à absorber des ordres d’achat et de vente relativement importants. Lorsque la profondeur du marché est faible et que les grands acteurs passent des ordres pour acheter ou vendre des pièces numériques, les prix peuvent augmenter ou baisser considérablement, même si les commandes ne sont pas si énormes. La profondeur du marché est une mesure de la liquidité d’un marché. Selon la firme de données Kaiko, la profondeur du marché du bitcoin a chuté de 20 % depuis le début de cette année. Le bitcoin a été l’une des crypto-monnaies les plus durement touchées en termes de profondeur de marché, a déclaré Kaiko.

La profondeur du marché du bitcoin dans une fourchette de 1 % par rapport au prix moyen a chuté d’environ 20 % depuis le début de l’année, selon la société de données Kaiko. Kaiko

« La récente augmentation de la valeur de Bitcoin a été en grande partie due à des transactions importantes sur un marché moins liquide », a déclaré Jamie Sly, responsable de la recherche chez CCData, à CNBC par e-mail. « Notre analyse des ordres de marché supérieurs à 5 BTC révèle une augmentation agressive des achats sur le marché, suggérant que les grands acteurs cherchent à s’exposer aux actifs numériques. » « Lorsque vous combinez des commandes importantes avec des livres minces, le marché est soumis à des mouvements plus volatils », a ajouté Sly. Ce manque de liquidité a été en partie motivé par l’examen réglementaire de l’industrie de la cryptographie par les autorités américaines. La Securities and Exchange Commission a poursuivi de grandes bourses telles que Coinbase et Binance. La faible liquidité, qui a été une caractéristique du marché de la cryptographie toute l’année, est également en partie à l’origine du rallye de 80 % du bitcoin depuis le début de l’année.

Les commerçants de détail ne sont pas encore de retour

Une autre caractéristique notable du marché actuel de la cryptographie est les faibles volumes échangés sur les bourses. Le volume quotidien des échanges dans la crypto-monnaie se situe actuellement à environ 24 milliards de dollars, selon le site Web de données cryptographiques CoinGecko.

C’est nettement en baisse par rapport aux plus de 100 milliards de dollars de volume global de transactions en bitcoins au plus fort du rallye cryptographique de 2021, lorsque le bitcoin a atteint un niveau record de près de 69 000 dollars. Les grands investisseurs en cryptographie espèrent généralement qu’une flambée précoce des prix suffira à inciter les investisseurs de détail à participer à nouveau au rallye, ce qui augmentera finalement les prix du bitcoin et d’autres pièces numériques. Mais cela ne s’est pas produit. « Ce qui est remarquable à propos de ce rallye, c’est que les volumes d’échanges dans l’ensemble sont au plus bas depuis plusieurs années, et nous ne constatons qu’une légère augmentation, qui est même alors bien inférieure aux niveaux que nous avons vus de janvier à mars », a déclaré Clara Medalie, directrice de la recherche. à Kaiko, a déclaré à CNBC. « Je pense que les volumes de transactions et la volatilité des prix sont deux des indicateurs les plus révélateurs de l’activité du marché de la cryptographie. La volatilité et les volumes sont au plus bas depuis plusieurs années, et même une augmentation rapide des prix ne suffit pas à attirer les commerçants. »

« Ce n’est pas un marché pour les clients ordinaires »

Au cours du dernier cycle de bitcoin, la dynamique du marché a été largement tirée par de grands noms institutionnels, comme les banques d’investissement de Morgan Stanley pour Goldman Sachs mettre en place des bureaux de négociation pour donner à leurs clients une exposition à la monnaie numérique. Cependant, le marché n’a vraiment commencé à éclater que lorsque les commerçants de détail ont commencé à s’en apercevoir – au début de 2021, les gens ont été tentés par le phénomène des NFT, ou jetons non fongibles, et d’autres paris plus spéculatifs. Plus tard cette année-là, le marché de la crypto-monnaie a connu un rallye sismique, le prix du bitcoin atteignant des niveaux sans précédent. Cela s’est accompagné d’une augmentation du volume des échanges, qui est passé de 21,2 milliards de dollars au début de 2020 à 105,4 milliards de dollars le 9 novembre 2021, lorsque le bitcoin a atteint son niveau record, selon CoinGecko. Aujourd’hui, le volume des transactions est loin de ce qu’il était au plus fort du boom de la cryptographie en 2021. « Toute nouvelle, si elle est bonne, alors les traders professionnels négocient – ​​sinon, ils ne négocient pas », a déclaré à CNBC Carol Alexander, professeur de finance à l’Université de Sussex. « Si une bonne nouvelle comme l’ETF bitcoin arrive, ils tirent les canons vers le haut. » Le dépôt de l’ETF de BlackRock a été suivi d’une décision similaire d’Invesco et de WisdomTree, qui ont également déposé leurs propres produits respectifs liés au bitcoin.

« Le bitcoin et l’éther sont tous deux manipulés de cette manière par les commerçants professionnels. Ils ne négocient pas la plupart du temps, ils attendent qu’il y ait de bonnes nouvelles », a déclaré Alexander. « Ensuite, ils vendront le haut et vous aurez un marché latéral. » En effet, le bitcoin s’est échangé dans une fourchette cette année, et les tentatives d’éclatement nettement plus élevé ont été contrecarrées. Alexander pense que le bitcoin se négociera probablement dans une fourchette comprise entre 25 000 $ et 30 000 $ pour le reste de l’été. Elle s’attend cependant à ce que vers la fin de l’année, la crypto-monnaie grimpe vers 50 000 dollars, citant les tentatives d’acteurs plus importants du marché de soutenir le marché, les gros achats faisant des mouvements démesurés. « Ce n’est pas un marché pour les clients ordinaires. Ce n’est vraiment pas le cas », a-t-elle averti.

Le marché a-t-il touché le fond ?