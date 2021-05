Bitcoin (BTC) dépasse les 40000 $, a du mal à se remettre de la vente

« Si vous regardez l’histoire des marchés haussiers, une correction de cette taille, entre 30 et 40% du prix du bitcoin, a tendance à faire partie du marché haussier », Alyse Killeen, fondatrice et associée gérante d’une société de capital-risque axée sur le bitcoin Stillmark Capital, a déclaré mercredi à CNBC.

Plus tôt cette semaine, Musk a suggéré que Tesla aurait peut-être vendu ses avoirs en bitcoins, pour préciser plus tard qu’il n’avait «vendu aucun bitcoin». Mercredi, il a tweeté l’emoji «mains de diamant», laissant entendre que le constructeur de véhicules électriques ne se débarrasserait d’aucun de ses bitcoins.

Le 12 mai, Musk a déclaré que son entreprise de voitures électriques avait suspendu les achats de véhicules avec Bitcoin en raison de préoccupations environnementales. L’exploitation de la crypto-monnaie utilise plus d’énergie que des pays entiers comme l’Argentine et l’Ukraine, selon Chercheurs de l’Université de Cambridge .

Cette baisse a été motivée par des signaux mitigés de Musk – qui s’est déclaré partisan du bitcoin plus tôt cette année – et par une répression réglementaire du marché en Chine.

Les investisseurs de Bitcoin disent que la crypto-monnaie est devenue une sorte d ‘«or numérique», offrant une protection contre l’inflation alors que les banques centrales du monde entier impriment de l’argent pour atténuer le coup économique de la crise des coronavirus. Ils disent que cela a conduit à une augmentation des achats des investisseurs institutionnels et corporatifs.

Cependant, dans une note aux clients cette semaine, les analystes de JPMorgan ont déclaré Les investisseurs institutionnels abandonnaient le bitcoin en faveur de l’or, inversant la tendance qui s’était déroulée au cours des deux derniers trimestres.

«J’ai parlé à des amis dans l’espace institutionnel d’achat et de garde de bitcoins… et ce que j’ai entendu d’eux, c’est que les gens ne vendent pas», a déclaré Killeen.

« Ce que vous avez vu, c’est que les nouveaux acheteurs sortaient et que les détenteurs à long terme s’accumulaient ou ‘hodling,« et c’est ce que nous avons historiquement vu lors de ces baisses plus importantes des marchés haussiers », a-t-elle ajouté.

Hodling est un argot utilisé par les investisseurs en cryptographie, encourageant les gens à «conserver leur vie» en période de ralentissement du marché plutôt que de vendre leurs actifs.

De plus, des signes de mousse sont apparus récemment sur le marché de la cryptographie. Dogecoin, qui est basé sur le mème «Doge» de 2013, a connu un rallye époustouflant plus tôt cette année, propulsé par les commentaires de soutien de Musk et d’autres célébrités comme Mark Cuban et Gene Simmons.

Les crypto-sceptiques soutiendraient que tous les actifs numériques sont dans une bulle spéculative. Dans une enquête menée de près auprès des gestionnaires de fonds, Bank of America a découvert que le « long bitcoin » était le commerce le plus encombré. Selon la firme, 75% des gestionnaires de fonds ont déclaré que la crypto-monnaie était en territoire de bulle.