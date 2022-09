Bitcoin a dépassé 22 000 $ alors qu’il poursuit un rallye d’une semaine avant les données d’inflation aux États-Unis et une mise à niveau très attendue du réseau Ethereum. La plus grande crypto-monnaie au monde a atteint 22 341,50 $ à 21 h 45 HE dimanche avant de baisser légèrement, selon les données de CoinDesk. Bitcoin s’échangeait à 22 203 $ vers 4 h 03 HE lundi. Après être tombé en dessous de 19 000 $ mercredi à son plus bas niveau depuis juin, le bitcoin a depuis rebondi d’environ 17 %. Cela fait également suite à une semaine gagnante la semaine dernière pour les actions américaines. Le bitcoin a été étroitement corrélé aux marchés boursiers, en particulier au Nasdaq, et évolue souvent à la hausse lorsque l’indice technologiquement élevé augmente. Les investisseurs en crypto attendent avec impatience le rapport sur l’indice des prix à la consommation d’août, qui devrait être publié mardi, pour voir la direction que prend l’inflation, ce qui pourrait donner des indications sur les futures mesures politiques de la Réserve fédérale américaine.

La crypto fait face à un double coup dur inhabituel cette semaine: les données sur l’inflation américaine et [hopefully] la fusion Ethereum tant attendue et souvent retardée. Retenez votre souffle pour un tour de montagnes russes. Antoni Trenchev co-fondateur, Nexo

Les actions ont été sous pression cette année alors que la Fed a relevé les taux d’intérêt pour tenter de contrôler l’inflation galopante. Les crypto-monnaies, qui sont également des actifs à risque, ont été malmenées. Près de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché de la cryptographie depuis son sommet historique en novembre. Bitcoin est en baisse de plus de 50% cette année. Cette baisse a également été entraînée par des problèmes spécifiques à la cryptographie, notamment l’effondrement de projets clés et les faillites qui se sont propagées dans l’industrie.

Pendant ce temps, le réseau Ethereum achèvera une mise à niveau tant attendue appelée la fusion. Cela transformera la blockchain Ethereum d’un modèle de preuve de travail à un modèle de preuve de participation et réduira considérablement la quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. Les partisans disent que cela pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus large de l’éther, le jeton qui fonctionne sur Ethereum. “Crypto fait face à un double coup dur inhabituel cette semaine : les données sur l’inflation aux États-Unis et [hopefully] la fusion Ethereum tant attendue et souvent retardée. Retenez votre souffle pour un tour de montagnes russes”, a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur de Nexo, dans une note lundi. “À une époque inondée de récits, il n’y a rien de plus grand que la fusion dans la cryptographie et c’est celle dont le monde entier devrait tenir compte avec l’empreinte carbone d’Ethereum qui devrait être réduite de 99%.”

