Bitcoin (BTC) bondit même si le commerçant reste prudent après l’effondrement de FTX

Le marché de la cryptographie a été battu cette année, avec plus de 2 billions de dollars effacés de sa valeur depuis son pic en novembre 2021. Les crypto-monnaies ont été sous pression après l’effondrement de la grande bourse FTX.

Bitcoin a bondi plus haut mercredi, rebondissant sur le plus bas de deux ans de la veille, alors même que les commerçants restent prudents quant à la contagion possible de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX.

La plus grande monnaie numérique au monde a augmenté de plus de 5 % pour s’échanger à 16 497,19 $ vers 3 h 34 HE.

“Nous rebondissons sur un niveau de support, ce qui est tout à fait attendu, car nous avons été assez survendus au cours de la semaine ou des deux dernières”, a déclaré à CNBC Vijay Ayyar, vice-président du développement d’entreprise et international chez Crypto Exchange Luno.

“Cependant, ce mouvement n’indique pas encore de tendance haussière … Nous pourrions assister à un rebond baissier ici, en regardant une résistance autour de 17 000 $, avant une nouvelle baisse ciblant 14 000 $”, a-t-il ajouté.

Les marchés restent nerveux après la chute de FTX, un empire autrefois de 32 milliards de dollars qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.