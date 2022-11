Bitcoin (BTC) atteint son plus bas niveau en 2 ans alors que les craintes de contagion de l’effondrement de FTX persistent

Le marché de la cryptographie a été battu cette année, avec plus de 2 billions de dollars effacés de sa valeur depuis son pic en novembre 2021. Les crypto-monnaies ont été sous pression après l’effondrement de la grande bourse FTX.

Bitcoin a atteint mardi son plus bas niveau en deux ans alors que le marché de la crypto-monnaie subit des contusions suite à l’effondrement de la grande bourse FTX.

Bitcoin a atteint 15 480 $, son plus bas niveau depuis le 11 novembre 2020, selon les données de CoinDesk. La pièce numérique a depuis rebondi à partir de ce creux et se négociait à environ 15 728,33 $ à 4 h 08 HE.

L’ensemble du marché de la crypto-monnaie a perdu plus de 1,4 billion de dollars en valeur cette année alors que l’industrie a été en proie à des problèmes allant de projets échoués à une crise de liquidité, exacerbée par la chute de FTX, autrefois l’une des plus grandes bourses du monde.

Les derniers problèmes de Crypto ont commencé après que Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a déclaré que son échange vendrait ses jetons FTT. FTT est la monnaie numérique native de l’échange cryptographique de FTX. La décision de Binance a provoqué l’effondrement de FTX, une entreprise autrefois évaluée à 32 milliards de dollars. FTX a depuis déposé son bilan.

Pour aggraver les choses, les pirates ont volé environ 477 millions de dollars de crypto-monnaie à FTX, dont la majeure partie a été convertie en éther numérique. Mais les pirates ont commencé à blanchir cet argent en bitcoin. Parce qu’ils vendent de l’éther, le prix de l’éther a également été sous pression.

Éther s’échangeait en baisse d’environ 3,5 % à 1 089,42 $ à 4 h 08 HE.

FTX peut avoir plus d’un million de créanciers. Elle doit plus de 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers non garantis.

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste de PDG au début du mois et a été remplacé par John Ray III.

Ray cherche à vendre ou à restructurer l’empire mondial de FTX.

Pendant ce temps, Bankman-Fried garde toujours l’espoir de pouvoir négocier une sorte d’accord pour renflouer FTX, a rapporté CNBC.