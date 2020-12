LONDRES / NEW YORK: Le Bitcoin a franchi 20000 dollars pour la première fois mercredi, son plus haut niveau jamais enregistré, dans un contexte d’intérêt institutionnel et d’entreprise accru.

La crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 20800 $ et a été la dernière en hausse de 6,4% à 20675 $. Il a gagné plus de 170% cette année, soutenu par la demande des plus gros investisseurs attirés par son potentiel de gains rapides, sa prétendue résistance à l’inflation et les attentes qu’il deviendra un moyen de paiement courant.

Les plus petites pièces de monnaie Ethereum et XRP, qui évoluent souvent en tandem avec Bitcoin, ont respectivement gagné 5,4% et 8,1%.

«Beaucoup de nos clients s’attendaient à ce que le bitcoin dépasse son record historique de 20 000 $ compte tenu des nouvelles récentes d’acteurs institutionnels majeurs tels que SGX et MassMutual approuvant ouvertement le bitcoin», a déclaré Scott Freeman, cofondateur et associé de la société commerciale JST Capital.

«Bien qu’il s’agisse d’une étape majeure pour cette classe d’actifs naissante, alors que les investisseurs particuliers, institutionnels et de premier ordre allouent plus de capital à cet espace, il ne serait pas surprenant de voir d’autres pièces suivre les traces de BTC et de cette trajectoire ascendante vers être soutenue jusqu’en 2021. »

Le rallye fulgurant de Bitcoin a vu un flux massif de pièces vers l’Amérique du Nord en provenance d’Asie de l’Est, alimenté par la soif de bitcoin parmi les investisseurs américains plus grands et soucieux de la conformité.

Le gestionnaire de fonds britannique Ruffer Investment Management, qui gérait 20,3 milliards de livres (27,3 milliards de dollars) d’actifs à la fin novembre, a parié sur le bitcoin d’une valeur désormais d’environ 550 millions de livres (745 millions de dollars), a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Le rallye du bitcoin, que certains investisseurs ont vu comme une valeur refuge potentielle, a coïncidé avec la baisse de l’or au comptant ces derniers mois.

Certains investisseurs tels que les hedge funds et les family offices ont dans le passé été découragés par la nature opaque du marché de la cryptographie. Le resserrement de la surveillance de l’industrie américaine de la cryptographie a contribué à apaiser certaines de ces préoccupations.

Après avoir atteint un record d’un peu moins de 20000 dollars à la fin novembre, le bitcoin a stagné et est même passé en dessous de 17000 dollars, alimentant les craintes que ce ne soit une répétition de l’effondrement de l’actif en 2018.

Glassnode, qui fournit un aperçu des données de la blockchain, a déclaré que les détenteurs de longue date de Bitcoin vendaient la monnaie virtuelle après avoir atteint le sommet record de novembre. Il a toutefois noté qu’il s’agissait dans l’ensemble d’un signal haussier à long terme enraciné dans les tendances de prix précédentes.