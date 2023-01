Bitcoin bondit de plus de 18 000 $ pour plafonner la bande gagnante de 8 jours

La dernière fois que Bitcoin a vu une si longue bande de bougies vertes, c’était en juillet 2021, au plus fort de la pandémie.

Bitcoin BTC a baissé de 124 $, a enregistré huit jours consécutifs d’augmentation des prix et a remonté plus de 18 000 $ pour la première fois depuis la mi-décembre.

La crypto-monnaie n’avait pas enregistré une bande gagnante aussi longue depuis juillet 2021, au plus fort de l’épidémie de COVID-19.

Au cours des sept derniers jours, le prix du BTC a augmenté de près de 8 %, avec une hausse de 4,1 % au cours des dernières 24 heures au moment de la rédaction.

Les juges de Cointelegraph ont pronostiqué le janv. 11 que Bitcoin pourrait remonter à 000 $ et que son mouvement de prix à la hausse a exercé une pression sur 275 millions de dollars d’options quotidiennes expirant en janvier. 13 avec des paris placés à 500 $ et moins.

Le PDG du fonds Barricade Moskovski Capital, Lex Moskovski, a tweeté une image le janv. 11 montrant 86 millions de dollars de films Bitcoin « se faisaient fumer royalement ». ”

Le prix de BTC a chuté de près de 65 % en 2022. La demande de crypto plus large a également été confrontée à des vents contraires dus à de nombreuses insolvabilités et défaites dans l’espace au même moment, y compris l’échange de crypto FTX, le plus grand échange alternatif au moment de sa ruine.

Le janv. Le 11 février, FTX a déclaré avoir récupéré 5 milliards de dollars en espèces et en crypto-monnaies qu’il pourrait vendre afin de rembourser ses créanciers, une décision qui, selon certains, pourrait former un récit haussier si les invités de FTX sont remboursés.

La bourse a également mis en place un certain nombre de crypto-monnaies qui, selon elle, seront plus difficiles à vendre car les demandes pour ces moyens sont illiquides.

Pourtant, certains ont incité à la prudence sur le prix, affirmant qu’une hausse des prix BTC est typique avant la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis.

Les données de l’IPC sont attendues le janv. 12 et beaucoup l’anticipent pour montrer que l’affectation diminue et que la Réserve fédérale pourrait pomper les fourrés sur la hausse des taux d’intérêt.

Le sentiment a également vu le prix des actions remonter, avec le S&P 500 en hausse de 4 % au cours des cinq derniers jours, selon Google Finance.

Les rendements du Trésor ont également connu une légère baisse ces derniers temps, selon les données de Bloomberg.

Le post Bitcoin bondit de plus de 18 000 $ pour plafonner le groupe gagnant de 8 jours apparu pour la première fois sur BTC Wires.